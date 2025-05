Zé Felipe brinca sobre dar curso para maridos: 'Sou o melhor do mundo'

Zé Felipe mostrou um buquê de flores que deu para a sua esposa Virginia Fonseca e brincou sobre a possibilidade de dar um curso para os maridos

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 28 milhões de seguidores. Casado com Virginia Fonseca, o cantor adora mimar a amada com presentes e atos de romantismo.

Recentemente, após retornarem de uma viagem ao Japão, Zé Felipe presenteou a esposa com um buquê de rosas vermelhas e um bilhete romântico. "Meu amor, passando para dizer que nossa viagem foi incrível. Obrigado por ser essa mulher fo** e minha parceira da vida. Te amo", escreveu ele.

Ao postar o momento, o famoso ainda brincou sobre a possibilidade de dar um curso para os maridos. "Sou o melhor marido do mundo. Gentil, atencioso, faço até café de vez em quando. Interessados no curso, me chama no direct. Vagas limitadas", disse ele.

Papai coruja

Além de um ótimo marido, Zé Felipe também é um ótimo pai para Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses. Nesta semana, Virginia Fonseca encantou os seguidores ao mostrar que a primogênita, Maria Alice começou a fazer aulas de futebol.

A novidade, porém, dividiu opiniões e acabou gerando críticas de alguns internautas. Sincero, Zé Felipe usou as redes sociais, na última terça-feira, 29, para rebater os comentários negativos e defender a filha.

"Como que tem gente ainda que acha estranho? Comenta m*rda da Maria Alice estar fazendo futebol? De mulher fazer futebol... um cara desse pra mim é um f*d*do, não dá vontade de dar um tapa?", confessou o cantor.

É importante ressaltar que além de futebol, a pequena também faz outras aulas como ballet, hipismo e natação. Virginia e Zé Felipe já deixaram claro que sempre irão apoiar e acolher as escolhas dos filhos, mesmo tendo que lidar com críticas.

