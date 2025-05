Zé Felipe encanta ao posar agarradinho com as filhas: 'Lindas demais'

O cantor Zé Felipe encantou os seguidores das redes sociais ao surgir com Maria Alice e Maria Flor, suas filhas com Virginia Fonseca

Zé Felipe explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quarta-feira, 30, ao surgir ao lado das filhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

O cantor, casado com Virginia Fonseca, surgiu agarradinho com as herdeiras, que já estavam de pijamas e prontas para dormir. "Antes de dormir, abraço apertado no papai, amo demais!!!", escreveu o artista na legenda da publicação.

Em seguida, Zé Felipe falou sobre o filho caçula, José Leonardo, de sete meses, não ter aparecido na foto. "Obs: José tava dormindo", contou o famoso, filho de Poliana Rocha e Leonardo.

A publicação recebeu diversos comentários. "Lindezas", disse uma seguidora. "Fico impressionada o tanto que a Floflo é a versão feminina do Zé. O mesmo jeitinho e a mesma cara", observou outra. "Lindas demais", comentou uma fã.

Vale lembrar que Maria Alice começou a fazer aulas de futebol e Zé Felipe rebateu as críticas sobre a herdeira praticar o esporte. "Como que tem gente ainda que acha estranho? Comenta m*rda da Maria Alice estar fazendo futebol? De mulher fazer futebol... um cara desse pra mim é um f*d*do, não dá vontade de dar um tapa?", disse ele.

Confira:

Zé Felipe faz reflexão ao completar 27 anos

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para celebrar mais um ano de vida. Ele completou 27 anos no dia 21 de abril e refletiu sobre o novo ciclo. Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou uma foto em que aparece com uma calça branca e sem camisa, e falou sobre a fase que está vivendo.

"Cheguei nos 27! A melhor fase da minha vida começou. O mundo é nosso, a abundância é certa e o êxito, a felicidade e a união da família são as maiores conquistas!! Vem novos dias ainda mais grandiosos", escreveu o filho de Poliana Rocha e do cantor Leonardo. Veja a publicação!

