Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos em clima de romance no Rio

Wanessa Camargo aproveitou a noite de quinta-feira, 18, em ótimas companhias! Logo após as gravações do ‘Dança dos Famosos‘, quadro do ‘Domingão com Huck’, a cantora e outros participantes seguiram para um quiosque no Rio de Janeiro e curtiram o restinho da noite.

A artista ainda foi vista em clima de proximidade com o ator Allan Souza Lima, apontado como seu possível affair no último mês. Os dois foram fotografados por paparazzi agarradinhos enquanto conversavam com os demais colegas presentes.

De acordo com os fotógrafos, Wanessa e Allan deixaram o quiosque juntos e seguiram no mesmo carro até o hotel onde estão hospedados. Vale lembrar que a filha de Zezé Di Camargo está solteira desde o fim do namoro com o também ator Dado Dolabella, anunciado em fevereiro deste ano.

Em agosto, a cantora viu seu nome envolvido em uma confusão após uma crise de ciúmes de Dado. Na ocasião, os dois, que estavam tentando reatar a relação de forma discreta, acabaram se desentendendo em um bar no Rio de Janeiro após o ator deduzir que Luan Pereira, também participante do ‘Dança dos Famosos’, estaria investindo na artista.

Na época, Wanessa Camargo negou qualquer tipo de agressão e explicou que ela e Dado Dolabella estavam, sim, pensando em uma reconciliação. Em meio a confusão, rumores de que a cantora teria sido vista com Allan Souza Lima passaram a circular na web. Ela, no entanto, afirmou que o ator seria apenas um amigo.

Relembre a confusão

Wanessa Camargo se pronunciou em sua rede social após a confusão envolvendo seu ex-namorado, Dado Dolabella. Em agosto deste ano, o ator teve uma crise de ciúmes ao vê-la dançando com Luan Pereira e ainda outro boato apareceu, de que ela estaria se envolvendo com Allan Souza Lima.

Diante dos rumores e polêmicas envolvendo sua vida pessoal e colegas do Dança dos Famosos, Wanessa resolveu esclarecer alguns pontos. Ela, então, alegou que não foi agredida pelo ex-namorado e que, apesar de não estarem assumidos para o público, eles estavam tentando reatar no particular.

“Uma das coisas mais difíceis para quem vive uma carreira pública é o que estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada que deveria caber só a gente, mas muitas vezes isso extrapola e, se a gente não vem [falar], a coisa fica pior“, começou dizendo.

“Eu aprendi nesses quase 25 anos de carreira pública que o silêncio é primordial para que a gente não transforme uma faísca em um incêndio, mas eu também aprendi que o silêncio pode ser um incêndio e eu preciso falar, principalmente quando as coisas começam a ir para um lugar errado e eu tenho visto tanta coisa nos últimos dias que eu senti a necessidade por mim de vir aqui e colocar alguns pontos para vocês que cabe a mim e que é minha responsabilidade e deixar muito claro, muito claro isso: eu não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém“, continuou

“Eu vim aqui para falar de um presente que acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver, então os pontos são: sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, a gente deixou algo muito privado entre a gente, as pessoas em volta sabiam, publicamente não, porque a gente estava com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar e se desse certo a gente viria a público. A gente estava no âmbito particular, mas estávamos juntos. Segundo ponto, que eu vou repetir e eu falo com toda a clareza disso: não houve nenhum dedo encostado em mim e em terceiro envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal, o Allan Souza, que é também meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros que me deram todo o apoio. Vendo que eu estava muito abalada me levaram até o hotel, me deram suporte emocional e foi apenas isso“, concluiu Wanessa Camargo.

