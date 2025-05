Viúva revela que Sebastião Salgado recebeu diagnóstico pouco antes de morrer

a esposa de Sebastião Salgado, Lélia Wanick Salgado, revelou que o fotógrafo recebeu um diagnóstico apenas dois meses antes da morte

Ícone da fotografia a e um dos maiores profissionais do gênero no mundo, Sebastião Salgado morreu na última sexta-feira, 23, aos 81 anos. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, neste domingo, 25, a esposa dele, Lélia Wanick Salgado, revelou que o fotógrafo foi diagnosticado com leucemia apenas dois meses antes da morte e que a doença avançou de forma rápida e agressiva.

"Para falar a verdade, eu nem sei como é que eu estou. O golpe foi muito grande", confessou ela, que foi casada com o fotógrafo por 61 anos. Segundo a viúva, Sebastião tratava as consequência da malária, doença que contraiu em 2010 durante uma expedição na Papua-Nova Guiné.

Em março foi diagnosticado com leucemia. " Chegou muito severa e não tinha mais jeito, mais tratamento, não tinha nada. Isso a gente não esperava de jeito nenhum. Eu esperava que o remédio fosse dar jeito", contou Lélia.

O cineasta Juliano Ribeiro Salgado, filho do casal, também participou da homenagem no Fantástico e disse que esperava que o pai vivesse por muitos anos. "Eu acreditava que ele ia viver mais uns 15 anos e realizar muitas outras coisas. Ele já acreditava que não seria mais fotógrafo, mas estava muito ativo, promovendo a exposição Amazônia e os projetos do Instituto Terra", declarou.

A carreira de Sebastião Salgado

Sebastião Salgado nasceu na cidade de Aimorés, Minas Gerais, em 1944, e construiu sua carreira registrando a dignidade humana em fotos preto e branco. Ele percorreu mais de 120 países, e realizou importantes projetos na história da fotografia mundial, como Trabalhadores, Gênesis e Êxodos.

Em 2015, o documentário O Sal da Terra, que registrou a carreira e a história do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, foi indicado ao Oscar 2015 na categoria de Melhor Documentário. O filme foi dirigido pelo alemão Win Wenders em parceria com Juliano Salgado, filho de Sebastião.

