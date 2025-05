Saiba o que Sebastião Salgado disse em sua última publicação antes de morrer

O fotógrafo Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira, 23, aos 81 anos. Antes da morte, ele fez um post especial nas redes sociais

Ícone da fotografia a e um dos maiores profissionais do gênero no mundo, Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira, 23, aos 81 anos. Sua última publicação nas redes sociais foi em fevereiro deste ano. No vídeo, ele agradeceu a escola de samba Independente de Boa Vista pela homenagem recebida no Carnaval de Vitória, no Espírito Santo.

"Prezadas amigas e amigos, venho agradecer a homenagem maravilhosa que eu recebi da escola Boa Vista, em Cariacica, no carnaval de Vitória, no Espírito Santo. Foi uma homenagem sublime, pura, ligada ao povo. Lindo samba!", exaltou Salgado na publicação.

"Fiquei felicíssimo com uma pequena ala do Movimento dos Sem Terra (MST), porque eu respeito muito. É uma das maiores organizações sociais de toda a América Latina, talvez a maior dos últimos cem anos, e conseguiu centenas de milhares, senão milhões de famílias tendo uma terra para trabalhar", continuou ele.

"Vivendo de forma digna e criando propriedades rurais ecológicas, usando produtos sem veneno e plantando árvores. Talvez o Movimento dos Sem Terra seja o maior plantador de árvores do Brasil. Fiquei mais feliz ainda porque nós ganhamos o carnaval. Agradeço demais a todos os membros da Boa Vista, pelo bom gosto e pela maneira fenomenal de chegar ao povo. Muito obrigado", finalizou.

A carreira de Sebastião Salgado

Sebastião Salgado nasceu na cidade de Aimorés, Minas Gerais, em 1944, e construiu sua carreira registrando a dignidade humana em fotos preto e branco. Ele percorreu mais de 120 países, e realizou importantes projetos na história da fotografia mundial, como Trabalhadores, Gênesis e Êxodos.

Em 2015, o documentário O Sal da Terra, que registrou a carreira e a história do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, foi indicado ao Oscar 2015 na categoria de Melhor Documentário. O filme foi dirigido pelo alemão Win Wenders em parceria com Juliano Salgado, filho de Sebastião.

