Viúva de Ricardo Boechat conta como pede ajuda ao marido para criar filhas: 'Hoje deu certo'

Viúva de Ricardo Boechat, Veruska Boechat contou que ainda pede a ajuda do marido na criação das duas filhas do casal, Catarina e Valentina

Viúva de Ricardo Boechat (1952-2019), Veruska Boechat contou em um post nas redes sociais nesta quarta-feira, 25, que ainda pede a ajuda do marido na criação das duas filhas do casal, Catarina e Valentina. O comunicador faleceu aos 66 anos em um acidente aéreo na Rodovia Anhanguera, em São Paulo.

" De vez em quando, por causa de algum dos 38 B.O.s de mãe de adolescente que tenho que resolver a cada 4 minutos, eu dou umas broncas no pai delas, grito alto aqui em casa pedindo ajuda pra ele. Mãe nunca é de todo normal. Hoje deu certo. Hoje estou feliz. Acho que vou enchê-las de beijos, para alegria imensurável das duas", declarou ela.

Nos comentários, os internautas opinaram: "Nostalgia boa ver o Boechat no rosto da filha dele", falou uma. "Que postagem linda e espontânea! Há amores que o tempo não apaga, muda apenas a forma que afaga o coração", escreveu outra. "Todas lindas, o pai com certeza cuida e abençoa a todo momento", declarou uma terceira pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Veruska Seibel Boechat (@doceveruska)

Homenagem

Em fevereiro, Veruska prestou uma homenagem emocionante ao recordar os seis anos da morte do companheiro. "11/02 ainda é o dia mais duro do ano. Mas este post não é sobre tristeza, é sobre admiração. São tantas camadas de saudade, legado, amor, conexão, aprendizado... Ainda me impressiono como tudo que ele me confidenciava soa ainda hoje como profecia", iniciou a viúva do jornalista.

"Vamos homenageá-lo? Escreva sua frase preferida dele. Uma das minhas: ‘Mulher não é o feminino de homem. Mulher é outra espécie’. (Em geral dita para fazer piada de algo que eu ou as meninas tínhamos aprontado). Seis anos sem Ricardo Boechat", completou Veruska Boechat.

