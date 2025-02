Viúva de Ricardo Boechat desabafa ao recordar seis anos da morte do jornalista

Veruska Boechat, viúva de Ricardo Boechat, prestou uma homenagem emocionante ao jornalista, falecido em 2019 em um acidente aéreo

Viúva de Ricardo Boechat (1952-2019), Veruska Boechat prestou uma homenagem emocionante ao jornalista nesta terça-feira, 11, ao recordar os seis anos da morte do companheiro. O comunicador faleceu aos 66 anos em um acidente aéreo na Rodovia Anhanguera, em São Paulo.

Por meio das redes sociais, Veruska compartilhou uma foto especial de Boechat com as duas filhas do casal, Catarina e Valentina. Na legenda, ela ressaltou a saudade que sente do marido, destacando que a postagem não era sobre tristeza.

"11/02 ainda é o dia mais duro do ano. Mas este post não é sobre tristeza, é sobre admiração. São tantas camadas de saudade, legado, amor, conexão, aprendizado... Ainda me impressiono como tudo que ele me confidenciava soa ainda hoje como profecia", iniciou a viúva do jornalista.

"Vamos homenageá-lo? Escreva sua frase preferida dele. Uma das minhas: ‘Mulher não é o feminino de homem. Mulher é outra espécie’. (Em geral dita para fazer piada de algo que eu ou as meninas tínhamos aprontado). Seis anos sem Ricardo Boechat", completou Veruska Boechat.

Emocionados, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários em forma de homenagem ao comunicador. "'E toca o barco’, que vale pra tantos momentos da vida. Inclusive esse. Um abraço bem forte, minha amiga", escreveu uma seguidora. "Eu adorava tudo que ele falava, fazia. Que pessoa impecável", disse outra.

"Era lindo escutar ‘Minha doce Veruska'", recordou uma terceira. "O carinho que ele falava de você, inesquecível. Acho que todo ouvinte sabia da admiração e respeito. ‘Minha doce Veruska’ e ‘Toca o barco’. E agora você nos mostra como você toca o barco com tanta doçura. Deus continue te guiando", declarou mais uma.

Ricardo Boechat é homenageado com nome em viaduto

Em 2021, um viaduto de São Paulo ganhou o nome de Ricardo Boechat em homenagem ao comunicador, falecido em 2019 após um acidente aéreo. Na época, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, promulgou a lei que altera a denominação do Viaduto Paraíso para Viaduto Paraíso - Jornalista Ricardo Boechat.

Após o anúncio da mudança, Veruska Boechat, viúva do jornalista, reagiu à novidade através das redes sociais: "Achei merecidíssimo? Achei. Ele reclamaria? Certamente", brincou ela.

