Viúva de Dudu Braga faz forte desabafo ao falar sobre a saudade do marido

Valeska Braga, viúva de Dudu Braga, lamentou os quatro anos de morte do marido; filho de Roberto Carlos faleceu em decorrência de um câncer

Viúva de Dudu Braga, Valeska Braga usou as redes sociais na última segunda-feira, 8, para compartilhar um longo desabafo a respeito da falta que sente do marido. Filho de Roberto Carlos, o músico faleceu em 2021, aos 52 anos, após lutar contra um câncer no peritônio.

Em seu relato, Valeska lamentou os quatro anos de morte de Dudu e contou o quanto sua vida mudou após a partida do companheiro. " Mais um dia sem você! Hoje completa 4 anos que perdi o grande amor da minha vida! Perdi a pessoa que mais amava no mundo! Perdi minha vida junto com ele! Me perdi! Perdi tantas coisas… ", iniciou ela.

"Ele era meu marido, meu melhor amigo, meu chefe, meu mentor, meu amante, meu namorado, meu guia, pai da minha filha, meu pai tbm! Ainda sinto a sua falta como se tivesse sido ontem! Pode passar uma eternidade eu nunca vou te esquecer, nunca vou deixar de te amar, de sofrer com sua perda! Todo mundo fala com o passar do tempo melhora, será? Ainda não melhorou, será que vai passar essa dor insuportável que sinto? ", continuou.

Na sequência, a viúva de Dudu Braga falou sobre o impacto da ausência do músico no crescimento da filha do casal, Laura, de 9 anos atualmente. "E quando a Lala pergunta do pai? Quando ela me questiona por que só ela não tem pai na sala? Por que o pai dela tinha que morrer? Não sei qual é a parte mais complicada, lidar com a minha dor ou com o sofrimento dela! Eu tento todos os dias quando acordo, tento viver, tento sorrir, tento superar, tento fingir que não aconteceu, tento trabalhar… venho tentando há exatamente 4 anos! Alguém me diz se essa dor vai melhorar?", concluiu Valeska Braga.

Nos comentários da postagem, diversos amigos e internautas deixaram mensagens carinhosas à viúva de Dudu Braga, desejando forças a ela e à filha do casal. "Dudas que está no céu olhando por essa família linda! Que saudades amigo! Obrigado sempre por sua amizade! Beijo Valesca e Princess Laurinha", escreveu o humorista Tom Cavalcante.

"O que te dizer, Valeska… este é um amor de almas, que continua até o reencontro. Sinto muito pela tua dor, mas que Deus sempre te dê força, minha querida!", disse uma internauta. "Querida, cada um no seu tempo… te garanto que um dia não irá doer assim, tão forte! O luto, tem horas, que parece que vai nos enlouquecer! Não é? Mas Papai do céu está no controle de tudo e nunca nos dá uma dor que não suportaremos. Creia! Vai passar sim! Beijos no seu coração", disse outra.

Relembre a morte de Dudu Braga

Filho do cantor Roberto Carlos, Dudu Braga faleceu em 8 de setembro de 2021, aos 52 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O produtor musical estava em tratamento contra um câncer no peritônio, descoberto em setembro de 2020.

Em 2019, Dudu já havia enfrentado a doença, superando dois tumores no pâncreas. O produtor musical e radialista nasceu com glaucoma congênito e perdeu a visão aos 23 anos devido a um descolamento de retina.

