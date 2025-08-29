CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Roberto Carlos se apoia na fé para vencer: 'Quem tem fé em Deus não tem medo de nada'
Revista / ESPECIAL ROBERTO CARLOS

Roberto Carlos se apoia na fé para vencer: 'Quem tem fé em Deus não tem medo de nada'

Ícone da música, o cantor Roberto Carlos transforma canções em hinos religiosos e mantém vivo o elo com sua espiritualidade

CARAS Brasil Publicado em 29/08/2025, às 15h25

Roberto Carlos - Reprodução/CLAUDIA SCHEMBRI, DANIEL GARCIA, MARCELO TABACH E TV GLOBO/ZÉ PAULO CARDEAL
Roberto Carlos - Reprodução/CLAUDIA SCHEMBRI, DANIEL GARCIA, MARCELO TABACH E TV GLOBO/ZÉ PAULO CARDEAL

Dono de fé inabalável, Roberto Carlos (84) encontrou em sua voz uma maneira de expressar suas crenças. Canções como Nossa Senhora e Jesus Cristo se tornaram verdadeiros hinos católicos e reafirmam a confiança do Rei no plano celestial.

A fé é importante, ela dá força, coragem para as pessoas reagirem aos problemas e peitarem as coisas. Quem realmente tem fé em Deus não tem medo de nada”, falou.

Em 1997, durante a visita do papa João Paulo II (1920-2005) ao País, ele cantou para o pontífice e uma multidão de fiéis no Rio de Janeiro. Após a apresentação, ele e sua amada, Maria Rita (1961-1999), ainda foram felicitados pelo Santo Padre.

“Apenas pedimos a bênção dele e recebemos dois presentes maravilhosos, dois terços. Foi uma emoção que não tenho como dizer com palavras. Estava programado para ele sair do palco enquanto eu cantava Jesus Cristo, mas ele permaneceu. Isso me deu uma alegria ainda maior”, celebrou o artista.

Devoto de Nossa Senhora, em 2004, o Rei esteve no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, durante a Festa da Padroeira. Por lá, além de reafirmar sua fé, ele fez um show para cerca de 100000 fiéis.

Leia também: Roberto Carlos se baliza pelo amor: 'Sou como qualquer namorado romântico'

Já em 2011, ele desembarcou em Jerusalém para gravar um especial histórico na Terra Santa. Em um momento de silêncio e conexão com Deus, o Rei rezou no Muro das Lamentações e visitou o túmulo de Jesus Cristo.

“Entre muralhas e portões, entre sinos que ecoam por detrás das pedras firmes de suas ruínas, cantar é uma forma de oração. Jerusalém da vida, Jerusalém da humanidade”, disse ele. “Estar em Jerusalém, nessa terra santa, onde tantas coisas nos levam a meditar profundamente sobre a história do mundo, da vida. A Jerusalém, minha reverência”, emendou ele.

O cantor também é amigo de longa data do padre Antonio Maria (79). “Eu aprendi tanto com Roberto Carlos. Aprendi até a amar mais a Deus”, comentou o religioso, que se tornou um ‘devoto’ das canções de Roberto e chegou até a fazer duetos com o amigo.

