  Virginia Fonseca comenta fotos de Duda Freire: "Deslumbrante"
Virginia Fonseca comenta fotos de Duda Freire: “Deslumbrante"

Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 21h41

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca não deixou passar despercebido o novo ensaio fotográfico de Duda Freire que circula nas redes sociais. As duas, que são muito próximas, registram e compartilham momentos juntas quase todos os dias.

Nas imagens, Duda aparece usando roupas e acessórios inspirados na cultura oriental, em um trabalho produzido para a nova coleção de uma marca de biquínis. Nos comentários da publicação, Virginia deixou duas mensagens para a amiga: “Que isso, Mami” e “Deslumbrante”. O elogio chamou atenção, já que recentemente as duas têm sido citadas em rumores que apontam um possível romance.

Na última quinta-feira, 14, Virginia mostrou nos stories o momento em que buscou Duda em casa e cantou para ela um trecho do funk de Anderson Neiff: “Porr@, vacilão, a tua ex é uma delícia”. O registro ocorreu pouco antes de um encontro com amigos, que contou também com a presença de Matheus Vargas e Monyque Isabella, irmãos de Zé Felipe e ex-cunhados da influenciadora.

Rumores de affair entre Virginia Fonseca e Duda Freire

As especulações sobre um relacionamento começaram após uma nota cifrada circular na imprensa, sugerindo que duas amigas recém-solteiras estariam vivendo um romance. A coincidência de Virginia ter se separado de Zé Felipe e Duda de João Victor, amigo próximo do cantor, no mesmo período, aumentou a repercussão.

A proximidade das duas, que passaram a aparecer juntas em viagens e publicações nas redes, fez com que seus nomes fossem rapidamente associados ao boato. Uma viagem recente para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, alimentou ainda mais os comentários.

Apesar da repercussão, Virginia e Duda negaram qualquer envolvimento amoroso. Ainda assim, a curiosidade do público sobre a jovem goiana cresceu, e suas redes sociais registraram aumento no número de seguidores.

Duda Freire, que começou a trabalhar com internet aos 15 anos, acumula atualmente mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok e outro milhão no Instagram. Seus conteúdos abordam moda, beleza, treinos e viagens, muitos deles ao lado de Virginia.

Leia também: Conheça Duda Freire, a influenciadora envolvida em boatos com Virginia Fonseca

