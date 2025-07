Conheça Duda Freire, a influenciadora envolvida em boatos com Virginia Fonseca

Após término de relacionamentos e viagem, surgem rumores de affair entre Duda Freire e Virginia — mas a verdade é bem diferente

Nos últimos dias, Duda Freire chamou a atenção ao aparecer constantemente com Virginia Fonseca. Ambas, recém-separadas, foram para Governador Valadares, em Minas Gerais, para curtirem festas juninas com a família da ex-esposa de Zé Felipe. A proximidade delas gerou até boatos de que teriam um affair. Mas, quem é Duda Freire? Saiba mais a seguir!

Quem é Duda Freire?

Eduarda “Duda” Freire, de 19 anos, é natural de Goiânia e acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok e 1 milhão no Instagram, segundo o Extra, atraindo audiência com conteúdos de moda, beleza, treinos e viagens. Desde os 15 anos nas redes, construiu reputação como influenciadora versátil.

O histórico que alimentou os boatos

Em maio, Virginia Fonseca e Duda anunciaram fim de seus relacionamentos — Virginia com Zé Felipe, Duda com João Victor, amigo de infância do cantor. A proximidade das duas e a viagem para a festa junina em Governador Valadares (MG) levantaram especulações sobre um possível affair.

Como reagiram ao rumor

O rumor viralizou após vídeo mostrado por Monyque Isabella, cunhada de Virginia, onde as amigas riem ao ouvir especulações de que teriam terminado seus relacionamentos por estarem envolvidas uma com a outra. Em entrevista ao UOL/HugoGloss, Virginia comentou: “De onde as pessoas tiram isso?”. Já Duda, visivelmente constrangida, também reagiu com risada ao boato.

O Terra descreveu a situação como uma piada interna: “Duda e Virginia reagiram imediatamente com gargalhadas. ‘De onde as pessoas tiram isso?’ brincou Duda…”.

