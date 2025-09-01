Virginia é vista com Vini Jr em Madrid e reascende rumores sobre affair

Influenciadora Virginia Fonseca viajou à Espanha e se encontrou secretamente com o atacante do Real Madrid, segundo repórter
Virginia Fonseca desembarcou em Madrid na noite desta segunda-feira, 1º, e voltou a movimentar as redes sociais. A apresentadora e influenciadora, de 26 anos, foi vista jantando com Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, segundo apuração do Portal LeoDias, o que reacendeu os rumores sobre um possível romance entre os dois.
Virginia e Vinícius vêm se encontrando de forma reservada, mantendo um clima de proximidade em sigilo. A situação ganhou ainda mais força após a influenciadora receber flores logo pela manhã, supostamente enviadas pelo jogador. O momento foi registrado e rapidamente viralizou nas redes.
Até o momento, nem Virginia nem Vini Jr. se pronunciaram sobre a suposta relação. A assessoria da influenciadora afirmou que “não comenta a vida pessoal” de Virginia e que a viagem faz parte de um roteiro pela Europa ao lado de amigos. Já a equipe de comunicação do jogador não emitiu nota oficial.
Os rumores, no entanto, não são novos. Em julho, Virginia confirmou durante o programa Sabadou com Virginia, do SBT, que participou da festa de aniversário do jogador, no Rio de Janeiro. Na época, a revelação gerou burburinho entre os fãs e aumentou as especulações sobre a relação.
Ver essa foto no Instagram
A vida pessoal de Virginia está sob os holofotes desde o término de seu casamento com o cantor Zé Felipe, anunciado em maio deste ano. Os dois ficaram juntos por cinco anos e são pais de três filhos: Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo. Desde então, cada passo da influenciadora tem sido acompanhado de perto pelos seguidores, que rapidamente conectaram a viagem a um possível encontro com Vinícius Jr.
Nos comentários, fãs reagiram com teorias e brincadeiras. “Esse avião é do Vini Jr., veio buscar ela em Goiânia”, ironizou um internauta. Já defensores da influenciadora pediram respeito: “Maravilhosa, tem que viajar mesmo, e se for para encontrar o Vini ou não, ninguém tem nada a ver com isso”.
Leia também: Virginia Fonseca revela que foi à festa de Vini Jr: 'Minha última ressaca'
