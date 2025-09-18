Vilão em Dona de Mim, José Brion revela bastidores e planos no Brasil: ‘Quero muito fazer cinema’

Para CARAS TV, ator português José Maria Brion fala sobre o vilão em Dona de Mim e os próximos passos da carreira

O ator José Maria Brion vive um momento especial na teledramaturgia brasileira. Além disso, interpreta o vilão Deco em Dona de Mim, novela da Globo, o português contou em entrevista exclusiva à CARAS TV como realizou o sonho de atuar no país e os desafios de dar vida a um personagem tão complexo.

Conexão com o Brasil desde a infância

“Tenho uma história de muitos anos e muita paixão pela televisão, pelo cinema, pelo audiovisual brasileiro”, contou Brion, que se encantou pelas novelas ainda menino em Portugal. “Comecei a ver novelas com uns 7 ou 8 anos. A primeira foi Por Amor, com Regina Duarte. Sempre fui apaixonado e pensava: um dia quero estar do outro lado, quero que as pessoas me vejam na televisão, interpretando personagens”.

Caminho até a Globo e o desafio de Deco

O ator lembra que a conquista do papel foi resultado de persistência. “Desde jovem eu dizia que um dia estaria na Globo. Agora, com 34 anos, esse é um marco muito importante na minha vida“, afirmou.

Em seguida, ele conta que se preparou intensamente: “Cheguei ao Brasil em novembro e passei algumas semanas em São Paulo para conhecer o ambiente. Depois fui para o Rio, estudei na CAL por um mês e meio e também com o professor Milevich. Fiz meu cadastro na Globo e, quando precisaram de um ator português para o Deco, me chamaram“.

Além disso, interpretar um tatuador envolvido com o tráfico exigiu pesquisa: “Foi desafiador. Ele é muito diferente de mim. Pesquisei sobre consumo e tráfico, sobre tatuadores que usam o trabalho para atividades ilegais. Também estudei relações conturbadas, porque a história dele com Nina é complexa. Mas posso adiantar: ele não é mau, apesar das loucuras”.

Inspirações e próximos passos

Admirador de grandes nomes da dramaturgia, Brion cita referências: “Tony Ramos e Antônio Fagundes têm a capacidade de se multiplicar em vários personagens. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres também são inspirações. Quero transitar entre comédia e drama, cinema, televisão e teatro”.

Atualmente, morando no Rio, o ator revela planos: “Tenho conversas para novos projetos, mas ainda não posso revelar. Quero muito fazer cinema no Brasil”.

Para saber o papo completo, assista à entrevista no canal da CARAS TV no YouTube:

