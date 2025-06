Viih Tube recebe ajuda inusitada nos preparativos para casamento com Eliezer; veja

A influenciadora digital Viih Tube revelou uma ajuda inusitada nos preparativos para oficializar o casamento com o influenciador Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube revelou uma ajuda inusitada nos preparativos para oficializar o casamento com o influenciador Eliezer. Embora muitos acreditem que os dois já sejam casados, o casal esclareceu recentemente que os documentos assinados em 2023 representam, na verdade, uma união estável. Na ocasião, eles chegaram a dizer aos seguidores que se tratava de um casamento.

Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou que pediu ao ChatGPT para organizar os tópicos importantes de um casamento cristão, desde o início dos preparativos até a chegada do grande dia. A inteligência artificial sugeriu que a influencer começasse a planejar a cerimônia de nove a doze meses antes da data escolhida para o evento.

A lista sugerida incluía a escolha do local da cerimônia e a elaboração de uma prévia dos convidados, com destaque para padrinhos, madrinhas e o celebrante. "ChatGPT, te amo [risos]", escreveu ela ao compartilhar o momento.

Quando Eliezer e Viih Tube pretendem se casar?

Em entrevista ao portal Quem, Viih Tube contou que a festa deve acontecer no ano que vem. "Queria que fosse no ano que vem, porque queria que Ravi estivesse andando, para entrar [no altar]. Como ele faz um ano em novembro, acho que vai estar andando até o o fim do ano. Só que fim do ano vai estar ruim para casar, porque todo mundo só quer saber do Natal. Acho que vai ficar para o ano que vem, mas no começo do ano."

E contou que se considera noiva. "O Eli, depois que se converteu e se batizou, queria que a gente se casasse no dia seguinte. Ele me pediu em casamento faz um tempo, já me considero noiva. Mas eu falei: 'Calma, meu filho, quero me preparar, fazer uma coisa bem linda, viver meu sonho de princesa'. Estamos planejando".

