Vídeo de Virginia confirma ligação para Neymar, segundo colunista

Publicação da influenciadora Virginia Fonseca contendo indireta, teria confirmado polêmica sobre ligação de madrugada para Neymar Jr.:
A polêmica envolvendo Virginia Fonseca, Neymar Jr. e Bruna Biancardiganhou um novo capítulo. Após a repercussão sobre a ligação feita pela influenciadora ao jogador durante a madrugada, internautas encontraram um material que reacende o assunto e trouxe mais elementos à discussão.
Durante o Jornal dos Famosos, programa da LeoDias TV, a colunista Alexia Alcantarino revelou um vídeo antigo da influenciadora, que voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. Publicada em fevereiro no TikTok, a gravação mostra Virginia ironizando chamadas de trabalho fora de hora, com a legenda: “Quando eu chamo alguém de madrugada para falar de trabalho e a pessoa não responde”.
A publicação ressurgiu depois da polêmica envolvendo Bruna Biancardi, que teria se irritado com as ligações feitas por Virginia ao jogador por volta das 2h da manhã. A situação gerou desconforto na modelo, que chegou a questionar a influenciadora: “O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?”.
Na época, Virginia Fonseca ainda era casada com o cantor sertanejo Zé Felipe. O casal, pais de três filhos - Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - se separaram em maio de 2025.
A jornalista ainda comentou o caso e apontou que o vídeo antigo estaria diretamente relacionado ao episódio da ligação. O rumor ganhou ainda mais força após Hebert Gomes, assessor de Virginia, deixar um comentário na publicação: “A ligação às 2h da manhã”, conectando a gravação ao episódio com Neymar.
Apesar do incômodo, Virginia reconheceu a situação e pediu desculpas a Bruna, afirmando que errou. Ela também decidiu não participar do leilão beneficente, do qual faria parte na organização. Segundo os rumores, a ligação era para tratar do patrocínio do leilão.
O colunista Leo Dias ainda reforçou a versão dos acontecimentos: “Conhecendo Bruna Biancardi como a gente conhece, se a história fosse mentira ela já teria desmentido”.
