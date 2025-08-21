CARAS Brasil
  2. Vídeo de Virginia confirma ligação para Neymar, segundo colunista
Atualidades / Confirmado

Vídeo de Virginia confirma ligação para Neymar, segundo colunista

Publicação da influenciadora Virginia Fonseca contendo indireta, teria confirmado polêmica sobre ligação de madrugada para Neymar Jr.:

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 19h58

Virginia e Neymar
Virginia e Neymar - Foto: Reprodução / Instagram

A polêmica envolvendo Virginia Fonseca, Neymar Jr. e Bruna Biancardiganhou um novo capítulo. Após a repercussão sobre a ligação feita pela influenciadora ao jogador durante a madrugada, internautas encontraram um material que reacende o assunto e trouxe mais elementos à discussão.

Durante o Jornal dos Famosos, programa da LeoDias TV, a colunista Alexia Alcantarino revelou um vídeo antigo da influenciadora, que voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. Publicada em fevereiro no TikTok, a gravação mostra Virginia ironizando chamadas de trabalho fora de hora, com a legenda: “Quando eu chamo alguém de madrugada para falar de trabalho e a pessoa não responde”.

A publicação ressurgiu depois da polêmica envolvendo Bruna Biancardi, que teria se irritado com as ligações feitas por Virginia ao jogador por volta das 2h da manhã. A situação gerou desconforto na modelo, que chegou a questionar a influenciadora: “O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?”.

Na época, Virginia Fonseca ainda era casada com o cantor sertanejo Zé Felipe. O casal, pais de três filhos - Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - se separaram em maio de 2025.

Vídeo reforça suspeitas sobre ligação

A jornalista ainda comentou o caso e apontou que o vídeo antigo estaria diretamente relacionado ao episódio da ligação. O rumor ganhou ainda mais força após Hebert Gomes, assessor de Virginia, deixar um comentário na publicação: “A ligação às 2h da manhã”, conectando a gravação ao episódio com Neymar.

Apesar do incômodo, Virginia reconheceu a situação e pediu desculpas a Bruna, afirmando que errou. Ela também decidiu não participar do leilão beneficente, do qual faria parte na organização. Segundo os rumores, a ligação era para tratar do patrocínio do leilão.

O colunista Leo Dias ainda reforçou a versão dos acontecimentos: “Conhecendo Bruna Biancardi como a gente conhece, se a história fosse mentira ela já teria desmentido”.

Leia também: Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela, diz colunista

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

NeymarVirginiaBruna Biancardi
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

