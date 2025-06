Vera Viel e Rodrigo Faro curtem as férias juntos em destino paradisíaco

O apresentador Rodrigo Faro mostra uma série de fotos ao lado da esposa, Vera Viel, durante viagem em família; ela o ajuda a se bronzear

Nesta terça-feira, 24, o apresentador Rodrigo Faro surgiu, em uma série de fotos publicadas ao lado da esposa, Vera Viel, curtindo juntos o verão europeu durante uma viagem . Isso porque o casal está curtindo as férias na ilha de Capri, na Itália.

Além deles, a filha do meio do casal, Maria, de 16 anos, também está curtindo os dias no destino paradisíaco. Os dois ainda são paus de Clara, de 19 anos, e Helena, de 11.

"Nosso primeiro dia de férias em Capri!", escreveu ele na legenda da publicação.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)



Vera Viel está curada de um câncer. Ela contou a novidade em fevereiro após passar por exames: "A gente sabia desde o começo que a gente venceria essa batalha. Ela não tem mais essa doença, está curada", anunciou Faro na época.

Filhas de Vera Viel e Rodrigo Faro comemoram aniversário com festa intimista

No último dia 18 de junho, Clara e Maria, filhas de Rodrigo Faro e Vera Viel, completaram mais um ano de vida juntas. A data especial foi celebrada durante uma festa, que elas ganharam em casa.

Em seu perfil oficial, a apresentadora compartilhou um vídeo mostrando detalhes sobre a comemoração intimista e também exibiu detalhes do bolo que as meninas ganharam.

Nas imagens, as aniversariantes aparecem cantando o 'parabéns pra você' com um bolo todo decorado e depois, elas apagam as velinhas e se abraçam. "Viva a vida da Clara e da Maria. Que Deus abençoe", escreveu Vera na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Leia também: Filha de Rodrigo Faro recebe declaração do namorado: 'Especial'