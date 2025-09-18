Início » Atualidades » Veja a reação de Zé Felipe a comentário sobre ‘aprovação do sogro’ em vídeo com Ana Castela
Veja a reação de Zé Felipe a comentário sobre ‘aprovação do sogro’ em vídeo com Ana Castela

O cantor  Zé Felipe reagiu ao ver um comentário de um internauta após publicar um vídeo com a cantora Ana Castela. Veja!

Juliana Dracz
Zé Felipe, Ana Castela e Leonardo - Reprodução/Instagram @zefelipe
O cantor  Zé Felipe reagiu ao ver um comentário de um internauta após publicar um vídeo com a cantora Ana Castela.  Os artistas se encontraram nesta quarta-feira, 17, para a gravação de um trabalho juntos em Goiânia, após rumores de aproximação nos últimos tempos.

O ex-marido de Virginia repostou um vídeo de Ana cantando com seu pai, o  cantor Leonardo, em que o internauta comentou na legenda: “Conquistou o sogrão! Zé Felipe fica todo bobinhos ao presenciar seu pai Leonardo cantando com Ana Castela”, diz a legenda da publicação.

Repost de Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram @zefelipe
Declaração de Zé Felipe

Na mesma noite, Leonardo compartilhou uma foto com o herdeiro e Ana Castela. Nos comentários da publicação, o filho de Poliana Rocha aproveitou para deixar sua primeira declaração carinhosa para a artista.

Na imagem, Leonardo e Ana seguram garrafas de bebida enquanto Zé Felipe os abraça. A cantora e o filho do sertanejo apareceram usando os looks da gravação de um projeto musical, com visual country em jeans e couro, que deve ser lançado em breve.

“Visita do dia. A boiadeira @anacastelacantora!”, escreveu Leonardo na legenda. Nos comentários, Zé Felipe se declarou: “Amo vocês”. Também nesta quarta-feira, os cantores apareceram juntos pela primeira vez em uma foto, depois de rumores recentes sobre uma possível aproximação. Os solteiros posaram lado a lado durante um ensaio para promover a nova música que será lançada em breve.

Leonardo posta foto com Zé Felipe e Ana Castela, em Goiânia — Foto: Reprodução/Instagram de Leonardo
Zé Felipe e Ana Castela - Reprodução/Instagram @zefelipe
Presente de Poliana Rocha

Uma publicação de Poliana Rocha também agitou a web durante a madrugada. Bastante religiosa, a esposa do cantor Leonardo mostrou que recebeu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela, contudo, não contou ao público quem a presenteou. Com isso, internautas passaram a teorizar que o item especial tenha sido entregue por Ana Castela. Veja mais!

