Vai parar de atuar? Caco Ciocler fala sobre nova profissão

O ator Caco Ciocler, que interpreta Estéban no remake de 'Vale Tudo', abriu o jogo sobre sua decisão de ter uma nova formação

Caco Ciocler, que está no ar no remake da novela Vale Tudo, interpretando o personagem Estéban, se formou em Biologia no ano passado. O ator participou do programa Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira, 26, e falou sobre a decisão de ter uma nova formação, além disso, ele explicou que não pretende abandonar a carreira artística.

Patrícia puxou o assunto mostrando uma foto do ator com uma beca e capelo, contudo, foi surpreendida ao descobrir que ele não participou da formatura. "Acabei de me formar, foi no ano passado. Me formei em Biologia. Essa foto é fake, tá? Eu não fui à formatura e comprei essa roupa no Mercado Livre, não se se pode fazer propaganda, levei meus pais de surpresa numa casa, me vesti e foi uma comemoração familiar", revelou

Depois, Ciocler contou que decidiu voltar a estudar após a leitura de um livro. "Eu estava lendo um livro sobre a inteligência das árvores e fiquei fascinado em como elas são mais inteligentes que a gente... Fui trabalhar neste laboratório, da tecnologia dos linfócitos, pesquisando linfócitos e fungos", explicou.

"Estava cansado de tentar entender a existência do artista em uma questão mais filosófica, e eu queria entender isso de forma mais real. Eu fiquei mais espiritualizado, porque você começa a entender que nós somos um milagre. Isso foi obra de uma coisa muito genial, e não posso desprezar a minha existência como se ela fosse uma coisa qualquer. Me tornei uma pessoa melhor, um ator melhor por conta da Biologia", ressaltou.

Após ouvir o convidado, Patrícia comentou: "Tem uma pressão, mas chega um momento da vida que você já fez tanta coisa que você consegue se permitir. Tem até uma leveza", admitiu.

Personagem em Vale Tudo

Caco Ciocler também falou sobre interpretar Estéban, personagem criado exclusivamente para o remake de Vale Tudo. No folhetim, ele aparece para trazer consciência para Celina (Malu Galli), controlada por Odete Roitman (Debora Bloch).

"Esse personagem tinha uma função específica. Não é um personagem que tem uma grande história e um drama pessoal, mas ele precisava trazer para a Celina a consciência de que ela pode ter uma vida feliz, ser amada e ter desejo. Ele veio para mostrar como ela estava refém da família", disse o ator.

"É uma pena que ela não tenha conseguido coragem para encarar isso, mas vai saber. Nem eu sei o que vai acontecer. Não sei mesmo. Toda semana, naquele aplicativo que nós temos para receber os capítulos, eu olho para saber se tem alguma coisa", finalizou.

