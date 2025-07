Com andador, Ben Askren detalha rotina e sequelas após transplante

Ex-lutador do UFC, Ben Askren perdeu mais de 22 kg e precisou de transplante duplo de pulmão após infecção grave; relembre o caso

O ex-lutador de UFC Ben Askren segue batalhando pela própria vida. Recentemente submetido a um transplante duplo de pulmão, ele enfrenta o desafio de se recuperar dos danos físicos provocados pela internação prolongada devido a uma pneumonia severa e uma infecção bacteriana causada por estafilococos.

Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, o norte-americano mostrou o estado físico de seu corpo após os momentos críticos enfrentados nos últimos meses. Visivelmente mais magro, Askren relatou estar cerca de 16 kg abaixo de seu peso ideal e dificuldades de locomoção.

“Ainda tenho muitos desafios físicos pela frente. Ainda estou uns 16 kg abaixo do meu peso ideal. Preciso andar com um andador, não consigo andar. Esse peso de 2 kg (halter) é difícil de levantar. Estou onde estou agora, mas em um mês estarei diferente. Vou me esforçar ao máximo, vou melhorar. E por que você também não pode? O que está esperando? Quase ninguém está em pior forma física que eu agora. Ando com andador e mal levanto 2 kg. É patético! Eu entendo isso. Mas não importa onde começo, vou terminar diferente. Para quem não começou, mexam esse traseiro, comecem. Tenho um longo caminho pela frente, talvez você também. Vamos fazer acontecer”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ben Askren (@benaskren)

Entenda o caso

Durante 45 dias, Ben Askren enfrentou um quadro crítico que resultou na perda de 22,6 kg. Sedado e ligado a uma máquina de ECMO — um suporte vital para pulmões e coração quando não funcionam adequadamente —, ele passou por um longo processo de reabilitação.

Inicialmente, Askren foi hospitalizado com pneumonia grave e uma infecção bacteriana causada por estafilococos, situação que o deixou inconsciente durante grande parte do tempo. Diante da gravidade, sua esposa, Amy Askren, assumiu as redes sociais para informar os fãs e organizar campanhas online para ajudar com os custos médicos. Após receber um transplante duplo de pulmão, o estado de saúde do ex-atleta começou a apresentar melhoras, culminando com sua alta hospitalar recente.

Leia também:Ex-lutador de UFC diz que morreu ‘quatro vezes’ e aparece irreconhecível