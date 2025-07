Ex-lutador de UFC diz que morreu ‘quatro vezes’ e aparece irreconhecível

O ex-lutador de UFC Ben Askren apareceu bem diferente após passar por transplante de pulmão em batalha por sua vida

O ex-lutador de UFC Ben Askren lutou pela vida e apareceu irreconhecível após passar por transplante duplo de pulmão. Ele afirmou que ‘morreu quatro vezes’ durante a batalha para melhorar.

Ben contou que teve uma grave pneumonia e uma infecção bacteriana por estafilococos. O quadro dele evoluiu rapidamente e ele precisou ser internado às pressas. Os médicos o colocaram na lista de transplante em busca de pulmões e ele encontrou um doador compatível no início de julho. Neste processo, o coração dele parou de bater em quatro ocasiões e ele foi ressuscitado.

O atleta perdeu 22 kg em pouco tempo e chegou aos 66 kg. “Foi como ter o meu próprio funeral. Ouvi coisas que normalmente só dizem depois que você morre”, disse ele.

Confira o relato dele:

"E aí, pessoal. Não lhes dou uma atualização há um tempo. Pensei que vocês merecem. Quando tudo isso acabar... eu, na verdade, acabei de ler o diário da minha esposa, porque eu não me lembro de nada de 28 de maio a 2 de julho. Nenhuma lembrança. Nenhuma ideia, nenhuma ideia do que aconteceu. Vamos passar por tudo e eu acabei de ler o diário da minha esposa. É como se fosse um filme. É ridículo. Então, eu só morri quatro vezes ou o monitor cardíaco parou por cerca de 20 segundos. Isso não é ideal", afirmou.

E continuou: "Acho que vocês não sabem disso, mas eu fiz o transplante duplo de pulmão. Eu consegui sair do outro lado. Estou ganhando bastante força, aprendendo a usar tudo de novo. Eu estava pesando ontem 147 lbs (cerca de 66 quilos). Eu não peso 147 lbs desde os 15 anos. Então eu perdi tipo 50 lbs (cerca de 22,6 quilos) em um período de 45 dias. Então cara, essa foi uma batalha. Felizmente eu não me lembro da maior parte. E sabe, a coisa que foi mais impactante para mim foi todo o amor que senti de todos. É quase como se eu tivesse tido meu próprio funeral, certo? Eu ainda me lembro de 30 anos atrás, quando Dave Schultz morreu. Você ouve todas essas pessoas mais velhas relembrando o quanto elas o apreciavam, o quanto o amavam. E, obviamente, ele nunca teve a chance de ouvir isso".

"Tenho certeza que algumas pessoas me adoram, mas o apoio e o amor da comunidade do wrestling foi simplesmente incrível. Me senti tão bem. Estou mais motivado do que nunca para continuar dando, retribuindo e fazendo o que posso e ajudando da melhor forma possível. Eu amo vocês. Eu aprecio vocês. Isso tem sido difícil, não só para mim, mas para a minha família inteira e minha comunidade próxima. Então, eu aprecio tudo. Espero que vocês apreciem a atualização. E, como eu disse, em algum momento no futuro, talvez Amy e eu possamos detalhar tudo um pouco mais", finalizou.

Ben Askren - Foto: Reprodução