Ultrafarma reinaugura loja matriz com espaço ampliado, visual moderno e tecnologia de ponta

Após 25 anos, unidade histórica passa por grande modernização e reabre nessa terça-feira (08)

A Ultrafarma acaba de reinaugurar, nessa terça-feira (08), uma de suas lojas matriz mais tradicionais, localizada no bairro da Saúde, em São Paulo, após a primeira grande modernização em 25 anos de história. O espaço, que já era referência para os consumidores da marca, agora está ainda mais amplo, moderno e confortável, e foi reaberto oficialmente durante a edição de julho do “Dia do Medicamento Barato”, com filas, casa cheia e aprovação total dos clientes.

A reforma trouxe a implementação da nova identidade visual da Ultrafarma, mais atual e conectada com o momento da marca. Painéis de LED foram instalados para tornar o ambiente mais informativo e tecnológico, além da ampliação dos caixas e dos pontos de atendimento para oferecer mais agilidade e praticidade no atendimento.

“Essa transformação representa um novo momento da Ultrafarma, sem abrir mão do nosso compromisso com a economia e o bem-estar dos consumidores”, afirma Sidney Oliveira, presidente e fundador da rede.

A reinauguração coincidiu com a campanha do “Dia do Medicamento Barato”, que oferece 24 horas de descontos especiais em todos os medicamentos, com vendas nas lojas físicas, site e aplicativo. A combinação de promoções e um novo ambiente garantiu uma experiência completa para os consumidores, que puderam economizar ainda mais em um espaço renovado, acolhedor e funcional.

Com mais de duas décadas de atuação e milhões de brasileiros atendidos, a Ultrafarma segue firme em sua missão de democratizar o acesso à saúde com qualidade, inovação e confiança.