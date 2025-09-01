Ticiane Pinheiro diz por que está levando sua cachorrinha para o trabalho

Levando sua nova cachorrinha para o trabalho e outros lugares, Ticiane Pinheiro diz o motivo de estar fazendo isso com a pet

A apresentadora Ticiane Pinheiro vem encantando ao sempre aparecer com sua nova cachorrinha, a pequena Nutella. Inclusive, a loira gerou curiosidade por estar levando a pet até para seu trabalho e quase para todos os lugares.

Em sua rede social, a esposa de César Tralli foi questionada sobre isso e explicou o que aconteceu para estar levando a cadela com frequência para seus compromissos. A jornalista então contou que está fazendo isso porque a gata Elsa ainda não se acostumou com a nova integrante da família.

"Porque a Elsa, minha gata, ainda estranha Nutella e estou tentando aos poucos deixá-las juntas, mas ainda não senti segurança porque a Elsa está muito enciumada", mostrou como a pet tenta brincar com a gata e ela ataca.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar o primeiro banho de Nutella em casa. Na ocasião, a peluda teve seu pelo lavado por um especialista e depois colocou uma roupa fofa.

Ticiane Pinheiro explica por que leva cachorrinha para o trabalho - Foto: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro relembra início e término com César Tralli

Mesmo surpreendendo Ticiane Pinheiro com seu jeito romântico, César Tralli não queria casar e ter filhos. Desde o início, a famosa fez questão de deixar claro que gostaria de subir ao altar e aumentar a família.

"Eu era muito apaixonada, mas ele não queria casar e não queria ter filho, aí uma na época eu separei por causa disso e ele achava que era muita pressão", falou sobre a situação em sua participação no podcast PodDelas.

Após ficarem sete meses separados, o jornalista pediu para voltar ao perceber que sentia falta da apresentadora. "Ficou uns 7 meses separados, ai até quis voltar, mas daí eu queria ter certeza, aí quando a gente voltou ele já me pediu em casamento", falou sobre terem reatado e logo em seguida casado em Campos do Jordão.

Meses depois, a loira chegou a ficar grávida, mas perdeu o bebe. Na época, ela só contou o ocorrido para a família após ter ficado grávida da filha Manuella.