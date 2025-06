Thaila Ayala revela que sofreu abuso na infância e toma medidas com a filha

Mãe de uma menina, de dois anos, Thaila Ayala revela que não deixa a filha sentar no colo de parentes e relembra abuso que sofreu na infância

A atriz Thaila Ayala revelou que sofreu abuso sexual na infância. Durante sua participação no podcast de Fernanda Paes Leme, O Grande Surto, a esposa de Renato Góes relembrou os traumas e contou como eles afetam a criação de sua filha mais nova, Tereza, de dois anos.

A modelo comentou que sofreu o abuso mais de uma vez e que, por isso, não quer que a herdeira passe pela mesma situação. " Sofri muitos abusos na minha infância, de quando tinha 3, 4 anos... Isso [hoje] está resolvido de uma certa forma, mas volta [nos cuidados] com a minha filha" , relatou.

Thaila Ayala então resolveu tomar algumas medidas para defender a pequena de pessoas próximas, familiares e desconhecidos. " Já falei para minha cunhada que não quero que minha filha sente no colo do avô. Meu marido olhou assim e [falou] 'oi?'... Mas, porque eu sofri isso e não tem nada a ver com minha filha. Então por mais que isso [o abuso que eu sofri] esteja de alguma forma resolvido, reorganizado, isso volta em algumas coisas na minha filha e fico atenta para cuidar, tentar proteger até meu alcance, mas não passar o trauma para ela", disse.

