Thaila Ayala relembra perseguição da mídia: 'Dormiam na porta da minha casa'

A atriz Thaila Ayala relembrou uma intensa perseguição que sofreu dos paparazzi após o fim do seu casamento com Paulo Vilhena

Thaila Ayala participou do programa Sem Censura e revelou o real motivo de ter se mudado do Brasil para os Estados Unidos em meados de 2014.

A atriz garantiu que sua mudança não teve nada a ver com intercâmbio ou trabalho. A famosa decidiu mudar de país, pois sofreu uma intensa perseguição dos paparazzi após o fim do seu casamento com Paulo Vilhena.

"Todo mundo vem me falar [sobre o período nos EUA] como se fosse uma escolha de carreira. Sinto muito despaontar vocês, mas não foi. Foi porque eu me divorciei, estava casada, e na época tinha muito paparazzi, eles dormiam na porta da minha casa, me seguiam para todos os lugares", disse ela.

Thaila aproveitou o momento para aprender a falar inglês. "Estava no meu auge da carreira de TV Globo, ele também.. Já é muito difícil o processo da separação, e com tudo isso acontecendo, falei: vou ficar em Nova York, que tinha amigos lá, e vou ficar um tempinho. Aproveitei e fui aprender inglês, porque não falava nada. Fiquei três meses, e pensei em ficar mais. Fiquei um ano. Quando voltei para o Brasil, fiz um teste aqui para uma série americana, chamada Real Hit. A gente gravou o piloto inteiro no Brasil, com produção americana, e depois de três meses ia captar e gravar o resto. Eu era protagonista da série, foi muito difícil, e fiquei com medo de perder o inglês", contou.

Para concluir, ela contou que a produção acabou não acontecendo. "Fui para Los Angeles estudar inglês de novo para me preparar para o trabalho. Passou três meses, seis meses sem captar a grana… Fiquei um ano, a produção não aconteceu. Estava lá um ano, estava namorando, já estava trabalhando… Vinha para o Brasil, rodei alguns filmes no Brasil, mas minha base ficava lá. Só me senti segura de contratar um agente três anos depois de chegar lá. Meu primeiro teste foi Pica Pau, e eu peguei o filme", finalizou.

Atualmente, Thaila Ayala é casada com Renato Góes, com quem tem dois filhos.

Boa ação

Em suas redes sociais, Thaila Ayala sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Recentemente, a atriz visitou um insituto que cuida de crianças com câncer e postou várias fotos em que aparece dando carinho e brincando com os pequenos.

"Minha história com o Inca Voluntário começou em 2019 e de lá para cá sempre estivemos conectados, veio pandemia, dois filhos e eu acabei não conseguindo mais participar das ações presenciais e quando veio esse convite logo após meu aniversário e o de Tete não tinha como não estar. Que trabalho fantástico o de vocês voluntários", começou ela.

Em seguida, a famosa ressaltou que toda ajuda é bem vinda. "Que importante, quanto amor e dedicação ao próximo, um trabalho que transforma a realidade dessas crianças e famílias. Siga o perfil, conheça um pouco mais desse trabalho que depende tanto da gente também, sendo voluntário ou participando das campanhas, doando, divulgando, toda ajuda é muito bem vinda! Parabéns, Inca Voluntário", concluiu.

Leia também: Thaila Ayala homenageia Sophie Charlotte em aniversário