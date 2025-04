Thaila Ayala visita crianças com câncer: 'Trabalho fantástico'

A atriz Thaila Ayala fez uma boa ação e resolveu visitar um instituto que cuida de crianças com câncer. Confira as fotos do momento especial!

Em suas redes sociais, Thaila Ayala sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 17, a atriz visitou um insituto que cuida de crianças com câncer e postou várias fotos em que aparece dando carinho e brincando com os pequenos.

"Minha história com o Inca Voluntário começou em 2019 e de lá para cá sempre estivemos conectados, veio pandemia, dois filhos e eu acabei não conseguindo mais participar das ações presenciais e quando veio esse convite logo após meu aniversário e o de Tete não tinha como não estar. Que trabalho fantástico o de vocês voluntários", começou ela.

Em seguida, a famosa ressaltou que toda ajuda é bem vinda. "Que importante, quanto amor e dedicação ao próximo, um trabalho que transforma a realidade dessas crianças e famílias. Siga o perfil, conheça um pouco mais desse trabalho que depende tanto da gente também, sendo voluntário ou participando das campanhas, doando, divulgando, toda ajuda é muito bem vinda! Parabéns, Inca Voluntário", concluiu.

Homenagem

Renato Góes usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua esposa, a atriz Thaila Ayala, que completou 39 anos na segunda-feira, 14.

Em seu perfil oficial, o ator, que interpreta o personagem Ivan Meireles na novela Vale Tudo, da Globo, compartilhou várias fotos da festa de aniversário da amada, incluindo uma que os dois estão se beijando e outra com os filhos, Francisco, de três anos, e Tereza, que fará dois anos em breve. Já na legenda, Renato parabenizou Thaila.

"Dia do meu amor. Muita gente tem o privilégio de dizer que seus companheiros os inspiram. Eu tenho o orgulho de dizer que minha mulher inspira muitas outras mulheres. A minha mulher impacta muitas outras vidas. Ela acalma corações de mães desesperadas, ela dá norte e oferece companhia a puérperas que se sentem sozinhas e isoladas. Ela me ensina diariamente", disse ele no começo do texto.

O ator seguiu o texto rasgando elogios à Thaila: "Sem contar a sorte dos nossos filhos, que têm em casa a melhor mãe do mundo. Fora a todos os seus talentos. Uma roteirista brilhante e uma atriz gigante. Minha companheira para tudo. Inimigos do fim! Quando juntos, a gente se diverte mais que todo mundo. Te amo meu amor. Quero uma vida inteira do teu lado! Muita luz e muita saúde para seguir sendo essa pessoa única e especial", declarou o famoso.

