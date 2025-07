Taís Araujo se recusa a comer morango do amor: 'Estão loucos'

Ao ganhar um morango do amor em seu camarim, Taís Araujo se recusa a comer o doce do momento e explica sua decisão; veja

A atriz Taís Araujo não entrou na trend do momento e se recusou a comer o tão falado morango do amor. Nesta segunda-feira, 28, em meio às gravações de Vale Tudo, novela das nove da Globo, a famosa encontrou o doce em seu camarim e não o experimentou.

A esposa de Lázaro Ramos então explicou que não ingeriria a fruta coberta com brigadeiro e casquinha vermelha por conta da quantidade de açúcar. A intérprete de Raquel se mostrou consciente e fiel à sua dieta.

“Não vou comer. Que perturbação, não quero! Não quero gastar minhas calorias comendo esse negócio. Açúcar sobre açúcar e o morango dentro, vocês estão loucos! Me recuso!”, disse brincando e não comendo o doce.

No ar em Vale Tudo, Taís Araujo está dando o que falar com Raquel. Nos próximos capítulos a personagem sofrerá uma nova reviravolta. A cozinheira perderá a Paladar e voltará a vender sanduíches na praia.

