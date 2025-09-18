Sophia Abrahão abre o jogo sobre relações perdidas: ‘Falta de coragem de conversar’

Em entrevista à CARAS TV, a atriz Sophia Abrahão confessa já ter perdido contato com amigos por falta de diálogo

Recentemente, em entrevista à CARAS TV, Sophia Abrahão fez uma reflexão sincera sobre como a ausência de diálogo já a levou a se afastar de pessoas queridas. Em um papo sobre um novo trabalho, que aborda as confusões geradas pela falta de verdade nos relacionamentos, Sophia confessou que o assunto vai de encontro com suas experiências pessoais, principalmente no campo da amizade.

“Eu já me afastei de algumas pessoas por […] simplesmente a falta de coragem de conversar mesmo”, admitiu a atriz. Ela reconheceu que, em alguns casos, é normal que relações terminem por incompatibilidade, mas disse que outras poderiam ter sido salvas se houvesse mais diálogo.

A importância de um relacionamento com diálogo

Durante a reflexão sobre relacionamentos, Sophia citou o namorado, Sérgio Malheiros. “Eu tenho aprendido muito, principalmente com o Sérgio, sobre essa questão da conversa. Ele é o cara da DR, ele adora”.

A atriz explicou que, embora possa parecer “chato”, ter esses diálogos é bom porque os problemas são resolvidos rapidamente, sem se arrastarem.

A reflexão de Sophia, sobre relacionamentos, é um dos pilares da comédia que ela estrela ao lado de Leandro Luna e Beto Schultz. Na peça, um homem, interpretado por Luna, não consegue ser verdadeiro com a namorada “perfeita” (personagem de Sophia) e, por medo de magoá-la ao terminar, arma um plano mirabolante: convida o melhor amigo para morar com eles, esperando que a convivência forçada a três faça com que ela tome a iniciativa do término.

“O legal da peça é isso: você acha que está conhecendo um dos três e, quando na verdade, você acaba vendo que é muito da realidade do nosso dia a dia. Às vezes você acha que conhece alguém e, quando você vai ver profundamente, as máscaras caem”, finalizou Sophia.