  Sofia Liberato e marido exibem Ferrari de R$ 2,5 milhões em ensaio de fotos
Sofia Liberato e marido exibem Ferrari de R$ 2,5 milhões em ensaio de fotos

Filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato, posa com o carro de luxo em novas fotos ao lado do marido que detém coleção avaliada em 7 milhões; veja fotos

Publicado em 01/09/2025, às 16h44

Sofia Liberato e Gabriel Gravino - Foto: Reprodução / Instagram

Sofia Liberato, filha do saudoso apresentador Gugu Liberato, chamou atenção ao compartilhar um ensaio fotográfico ao lado do marido, Gabriel Gravino. Aos 21 anos, a jovem oficializou a união com o empresário e piloto de drift em maio deste ano, em uma cerimônia intimista nos Estados Unidos, onde o casal mora atualmente.

Nas imagens mais recentes, os dois aparecem posando com uma Ferrari 458 avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões. O carro integra a garagem de Gabriel, que é apaixonado por automóveis e coleciona modelos de luxo. Quando adquiriu o carro, ele celebrou a conquista nas redes sociais, relembrando sua trajetória: “Quem diria que o carro que eu jogava no PS2 agora faz parte da minha garagem”, escreveu.

Além da Ferrari, a garagem de Gabriel inclui uma Lamborghini Urus, avaliada em cerca de R$ 4 milhões, uma Mercedes GLE, cujo modelo mais potente pode ultrapassar R$ 1,3 milhão, uma picape Ram 1500 avaliada em R$ 550 mil e um clássico Mazda Miata 1990, estimado em R$ 72 mil. Somados, os veículos chegam a um valor aproximado de R$ 7 milhões.

Gabriel, que chegou a trabalhar como pedreiro ao se mudar para os Estados Unidos, também se destaca como piloto de drift e empresário do setor automotivo.

Vida do casal em Miami

Morando atualmente em Miami, Sofia divide com seus seguidores detalhes da nova fase da vida, incluindo trechos da rotina fitness, estudos e decoração da casa. Estudante de Administração de Empresas na Pepperdine University, ela mantém forte presença digital, enquanto Gabriel compartilha bastidores do universo dos carros de luxo e competições.

As fotos do ensaio com a Ferrari rapidamente repercutiram nas redes sociais, destacando o novo momento do casal e a ostentação da coleção milionária.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

