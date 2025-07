Maria Flor machuca a perna após queda em viagem: 'Está horrível'

A atriz Maria Flor deu detalhes sobre a queda que sofreu durante sua viagem em família e mostrou como sua perna está; confira

A atriz Maria Flor usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para contar aos seus seguidores das redes sociais que precisou de ajuda médica após sofrer um acidente durante sua viagem para os Lençóis Maranhenses com o marido, Emanuel Aragão, e o filho, Vicente, de três anos.

Nos Stories, ela contou que estava com o filho no colo quando sofreu uma queda em uma escada. "Aprontei muito nos Lençóis Maranhenses", brincou na legenda da gravação.

"Eu não postei isso, porque a gente só gosta de postar as coisas boas, né? Mas eu tava andando por Santo Amaro, quando estava nos Lençóis Maranhenses, com meu filho no braço, quando eu fui me despedir de um amigo e não vi uma escada que tinha e tropecei. E me arranhei inteira", relatouela.

"Vou mostrar foto pra vocês, vou botar aí. Agora, a doutora Denise Barcelos está tentando me salvar porque está horrível. Meu médico Ricardo Mourinho, maravilhoso, já me deu antibiótico. Vou mostrar para vocês o tamanho do machucado que fiz na perna. E aí a Denise vai me ajudar a melhorar essa cicatrização que está muito feia e eu vou mostrar para vocês depois", acrescentou ela.

Em seguida, Maria Flor postou as fotos da perna machuca e falou sobre os procedimentos que estava realizando para melhor as cicatrizes. "Estou fazendo esse led para a cicatrização", contou. "Eu fico muito impressionada até onde vai a tecnologia da dermatologia. É muita tecnologia. O que é esse negócio? É muito louco", acrescentou.

A atriz contou que foi submetida a um tratamento com aplicação de exossomos. "Agora aplicando exossomos na ferida. São vesículas extracelulares que regulam os processos biológicos. UAU", explicou

Maria Flor mostra a perna após acidente

Maria flor mostra fotos da viagem

De férias da TV após o fim da novela Garota do Momento, da TV Globo, em que interpretou a personagem Anita, a atriz Maria Flor viajou com o marido e o filho para os Lençóis Maranhense e compartilhou vários registros aproveitando as belas paisagens. "Lençóis. Maranhão. Brasil, o país mais lindo do mundo", afirmou ela na legenda ao mostrar os registros.

