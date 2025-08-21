Sem jantar? Viih Tube recusa surpresa de aniversário de Eliezer

Em publicação nas redes sociais, Viih Tube contou a situação que passou com Eliezer no dia de seu aniversário: "Deus me livre"
A influenciadora Viih Tube completou 25 anos na última segunda-feira, 18, mas, ao contrário das festas luxuosas que realiza para os aniversários dos filhos Lua e Ravi, a empresária revelou um detalhe curioso sobre sua comemoração.
Em uma publicação no stories do instagram, Viih Tube contou que recusou uma surpresa do marido Eliezer. Segundo o próprio influenciador, na data, eles haviam passado o dia no escritório trabalhando e, ao perceber que não haviam planejado nada especial, decidiu propor um jantar a dois para encerrar o dia de forma romântica: “Queria deixar registrado aqui. A gente passou o dia no escritório e eu falei: ‘É seu aniversário, vamos sair para jantar'", contou o ex-bbb.
A resposta foi direta: "Você me fez trabalhar o dia inteiro. Quem é dono da marca, eu ou você?", disparou. Ao contrário do que parece, no entanto, a recusa não gerou atritos entre o casal e nem foi motivada por uma briga. Viih Tube esclareceu: "Deus me livre, eu quero ir pra minha casa fazer minha drenagem", completou.
Eliezer compartilhou a situação com bom-humor, arrancando risadas do público que achou a situação no mínimo curiosa. A influenciadora deixou claro preferir a rotina de auto-cuidado e priorizar o descanso, ao invés de se produzir para um jantar romântico.
A situação, inclusive, gerou ainda mais admiração pelo casal, que encarou a situação com bom-humor ao expor a rotina do dia-a-dia de dois empresários de forma honesta e descontraída.
Viih Tube e Eliezer se conheceram durante a participação no reality Big Brother Brasil em 2022. O que começou como uma amizade dentro da casa, se tornou em romance na vida real. O pedido de namoro aconteceu no mesmo ano, e eles assinaram a União Estável em 2023, pouco antes do nascimento da primeira filha.
Hoje, Eliezer e Viih Tube são pais da Lua, nascida em abril de 2023, e de Ravi, que nasceu em novembro de 2024. Em 2023, criaram a marca infantil Baby Tube, que oferece brinquedos educativos para acompanhar as fases dos bebês.
View this post on Instagram
Leia também: Viih Tube chega aos 25 anos; Influenciadora começou carreira no Youtube
|Raul Seixas foi ícone do rock brasileiro; relembre trajetória de sucessos
|Lucy Ramos expõe desafios sobre nova fase da filha: 'Muita paciência'
|Sem jantar? Viih Tube recusa surpresa de aniversário de Eliezer
|Médico explica sobre a próxima cirurgia de Jojo Todynho: a alectomia
|Astróloga revela sobre Pabllo Vittar : 'Ano muito emocional'
|Maria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida
|Rodrigo Santoro abraça nova fase com celebração: 'É um marco muito grande'
|55 anos de Murilo Rosa: Relembre 5 novelas que o ator já atuou
|Bia Miranda rompe o silêncio sobre suposta traição de Gato Preto após acidente
|Ana Paula Siebert conta como filha com Roberto Justus reage ao ser reconhecida na rua: 'Começou'