Sem jantar? Viih Tube recusa surpresa de aniversário de Eliezer

Em publicação nas redes sociais, Viih Tube contou a situação que passou com Eliezer no dia de seu aniversário: "Deus me livre"

A influenciadora Viih Tube completou 25 anos na última segunda-feira, 18, mas, ao contrário das festas luxuosas que realiza para os aniversários dos filhos Lua e Ravi, a empresária revelou um detalhe curioso sobre sua comemoração.

Em uma publicação no stories do instagram, Viih Tube contou que recusou uma surpresa do marido Eliezer. Segundo o próprio influenciador, na data, eles haviam passado o dia no escritório trabalhando e, ao perceber que não haviam planejado nada especial, decidiu propor um jantar a dois para encerrar o dia de forma romântica: “Queria deixar registrado aqui. A gente passou o dia no escritório e eu falei: ‘É seu aniversário, vamos sair para jantar'", contou o ex-bbb.

A resposta foi direta: "Você me fez trabalhar o dia inteiro. Quem é dono da marca, eu ou você?", disparou. Ao contrário do que parece, no entanto, a recusa não gerou atritos entre o casal e nem foi motivada por uma briga. Viih Tube esclareceu: "Deus me livre, eu quero ir pra minha casa fazer minha drenagem", completou.

Eliezer compartilhou a situação com bom-humor, arrancando risadas do público que achou a situação no mínimo curiosa. A influenciadora deixou claro preferir a rotina de auto-cuidado e priorizar o descanso, ao invés de se produzir para um jantar romântico.

A situação, inclusive, gerou ainda mais admiração pelo casal, que encarou a situação com bom-humor ao expor a rotina do dia-a-dia de dois empresários de forma honesta e descontraída.

Vida e relacionamento

Viih Tube e Eliezer se conheceram durante a participação no reality Big Brother Brasil em 2022. O que começou como uma amizade dentro da casa, se tornou em romance na vida real. O pedido de namoro aconteceu no mesmo ano, e eles assinaram a União Estável em 2023, pouco antes do nascimento da primeira filha.

Hoje, Eliezer e Viih Tube são pais da Lua, nascida em abril de 2023, e de Ravi, que nasceu em novembro de 2024. Em 2023, criaram a marca infantil Baby Tube, que oferece brinquedos educativos para acompanhar as fases dos bebês.

View this post on Instagram A post shared by Eli (@eliezer)

Leia também: Viih Tube chega aos 25 anos; Influenciadora começou carreira no Youtube