Viih Tube chega aos 25 anos; Influenciadora começou carreira no Youtube

Nesta segunda-feira, 18, Viih Tube completa 25 anos; Relembre trajetória da influenciadora digital que começou fazendo vídeos online

Nascida em Sorocaba, no interior de São Paulo, a influenciadora digital, youtuber, empresária e atriz Vitória Moraes, mais conhecida como Viih Tube, começou sua carreira com apenas 12 anos de idade no Youtube, mas não ganhou reconhecimento até dois anos depois, em 2014.

Viih Tube alcançou o sucesso com um canal homônimo no Youtube, onde postava vídeos abordando temas como relacionamento, vocação profissional e estética estudantil voltados para o público adolescente. Conseguindo milhares de seguidores fiéis que a acompanham até os dias atuais e impulsionam seu alcance para além da tela do celular.

Em 2016, iniciou sua trajetória no meio da atuação com uma participação especial na novela Cúmplices de um Resgate do SBT. Já no ano seguinte, lançou A Espera (2017) sua primeira websérie no Youtube com direção de Felipe Didonih. A parceria entre os dois continuou no seu segundo projeto, O Enigma (2018).

Em junho de 2019, Viih Tube lançou sua última websérie, Em Prova, que teve mais de 90 milhões de visualizações no canal da youtuber. O sucesso do projeto foi tanto que no ano seguinte, o programa ganhou uma continuação em formato de filme na Netflix chamado Amiga do Inimigo (2020).

O longa-metragem, escrito por Bruno Alcântara e dirigido por Plínio Scambora, continha o mesmo elenco da websérie, incluindo Viih Tube como protagonista, foi gravado no início de 2020 e lançado virtualmente durante a pandemia.

Em 2021, tomou a decisão que mudaria sua carreira por completo e passou a integrar o elenco da 21ª edição do Big Brother Brasil. Viih Tube foi a 13.ª eliminada com 96,69% dos votos em um paredão contra o cantor Fiuk e o economista Gil do Vigor, terminando em sétimo lugar no geral, mas conquistando o público brasileiro em uma passagem repleta de momentos marcantes.

A atriz realizou sua estreia nos cinemas brasileiros em março de 2022, dando vida à misteriosa atendente Amanda Jéssica no longa-metragem Me Tira da Mira, protagonizado por Cleo e Sergio Guizé. No mesmo ano, oficializou seu relacionamento com o empresário e ex-BBBEliezer do Carmo nas redes sociais.

O casal se casou em março do ano seguinte e logo depois, deram boas-vindas à sua primogênita, Lua. Em novembro de 2024, tiveram um segundo filho, Ravi, o qual a influenciadora compartilhou todo o processo da gravidez e pós-parto em suas redes sociais.

