A jornalista Sandra Annenberg publica vídeo em que exibe habilidade especial e pega os seus seguidores de surpresa na tarde deste domingo, 25

Na tarde deste domingo, 25, a jornalista Sandra Annenberg, de 56 anos, decidiu publicar um vídeo especial referente ao Dia Internacional do Sapateado, celebrado no dia 25 de maio . Para a ocasião, a comunicadora surpreendeu os seus seguidores ao surgir sapateando ao som de Singin' In The Rain ao lado de seu professor, Luyz Baldijão.

"Eu sempre tive um sonho, queria fazer musical. Mas não canto, e danço por prazer. Cresci assistindo Fred Astaire e Gene Kelly, sou apaixonada pelos dois! Queria sapatear como eles. Sei que nunca conseguirei, mas me divirto com o que sei. Agradeço tanto ao meu mestre, Luyz Baldijão, que não só me ensina a sapatear, mas me dá aulas de conexões cerebrais que têm me feito tão bem", escreveu na legenda da publicação, que é ilustrada pelo vídeo.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Que mulher sensacional!"; "Artista é isso. Completa!"; "Talentosa em tudo o que faz" e "Que maravilhosa", foram algumas das mensagens presentes na publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

O sonho de ser atriz

Antes de Sandra ser jornalista, ela foi atriz. A comunicadora compôs o elenco de tramas como Bronco (1987), Tarcísio & Glória (1988) e Cortina de Vidro (1989). Em entrevista à Quem, ela explicou a mudança de carreira:

"Troquei a ficção pela realidade. Não foi difícil. Eu precisava trabalhar, e ser jornalista me dava tranquilidade de ter um emprego e estabilidade. Quando vi, 32 anos se passaram", relembrou.

E continuou: "A pandemia foi um processo de reavaliação de vida. Todo mundo colocou na balança o que vale ou não a pena. O que quero ou não quero. Foi um divisor de águas e fez com que as pessoas dessem muito mais valor à vida. Só temos essa vida e temos que nos realizar, fazer o que amamos… Adoro o que faço, já estou realizada no que faço, mas ainda tinha alguma coisa que ficou no meu passado e que eu tinha vontade de resgatar, a atuação", contou.

Sandra Annenberg celebra a formatura da filha em Nova York

Recentemente Sandra Annenberg celebrou a formatura da filha, Elisa Paglia, em Nova York, nos Estados Unidos.

A herdeira da apresentadora, fruto de seu casamento com o também jornalista Ernesto Paglia, formou-se como produtora no curso de Artes Cênicas na Universidade de Nova York. Confira!

