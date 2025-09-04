CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Saiba quem vai herdar fortuna bilionária e grife de Giorgio Armani
Atualidades / Herança

Saiba quem vai herdar fortuna bilionária e grife de Giorgio Armani

Sem filhos o herdeiros diretos, estilista italiano Giorgio Armani deixa legado histórico para a moda e medidas para garantir a continuidade da grife

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 22h07

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Giorgio Armani
Giorgio Armani - Foto: Getty Images

A morte de Giorgio Armani, anunciada nesta quinta-feira, 4, encerra um capítulo importante na história da moda mundial. Aos 90 anos, o estilista italiano deixa não apenas um legado criativo imensurável, mas também uma fortuna estimada em cerca de US$ 12,1 bilhões (aproximadamente R$ 66 bilhões) e uma grife que, em 2024, registrou faturamento anual de aproximadamente € 2,3 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões).

Fundador e único acionista do grupo Armani, o estilista foi um dos 200 homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes, e preparou cuidadosamente um plano para garantir a continuidade da marca após sua partida já que não tem herdeiros diretos.

Quem herda o império Armani

Ao portal LeoDias, o especialista em direito de família e sucessões Daniel Blanck explicou como será a transição do patrimônio e da gestão da grife. De acordo com a lei de sucessão italiana, os “herdeiros legítimos” têm direito a uma parte da herança, independentemente do testamento.

A irmã e os sobrinhos de Giorgio Armani não são apenas herdeiros colaterais, conforme a lei italiana, como também mantêm suas posições e terão um papel ainda mais crucial na gestão do império após a morte do estilista”, explicou Blanck.

A irmã Rosanna Armani e os sobrinhos Silvana, Roberta Armani e Andrea Camerana já ocupam cargos importantes dentro do grupo e continuarão com funções estratégicas. Outro nome de destaque é Leo Dell’Orco, companheiro e braço direito do estilista, apontado como um dos possíveis sucessores diretos. “Embora não fosse casado oficialmente com Armani, Leo Dell’Orco era seu companheiro de longa data e foi mencionado pelo próprio estilista como um possível sucessor”, detalhou Blanck.

Já a grife tem um futuro mais certo. Em 2016, Armani criou a Fundação Giorgio Armani, que detém parte relevante das ações da empresa. O objetivo é garantir a independência e a continuidade da marca, com atuação também em projetos filantrópicos. O controle do grupo ficará nas mãos de um comitê gestor formado por Dell’Orco, membros da família e representantes da fundação, mantendo a visão e os valores do criador.

Além disso, em 2023, Armani alterou os estatutos da empresa para criar diferentes classes de ações, com direitos de voto distintos. Essa medida evita que a marca seja adquirida por conglomerados de luxo, assegurando que o Grupo Armani permaneça fiel à sua identidade.

Leia também: Morre Giorgio Armani, estilista italiano, aos 91 anos

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Giorgio ArmaniHerança

Leia também

Grupo secreto

Fabiana Justus e Rafaella Justus - Foto: Reprodução/YouTube

Fabi Justus conta que Rafa Justus não estava no grupo dos irmãos: 'Excluída'

Look

Luisa Sonza - Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

Luísa Sonza usa vestido transparente em pocket show para jogo da NFL

Idade

Nikki Rodriguez - Foto: Reprodução / Instagram

Atriz de série da Netflix mente a idade e afirma ser 11 anos mais nova

Presente!

Virginia Fonseca ganha flores - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca ganha buquê de flores após curtir viagem com Vini Jr

Vixe

João Guilherme e Rafael Cardoso - Foto: Reprodução / Instagram

João Guilherme ironiza Rafael Cardoso e reacende polêmica do cropped

UAU!

Vanessa Gerbelli é formada em Artes Plásticas - Foto: Reprodução/CARAS TV

Vanessa Gerbelli faz confissão sobre profissão: 'As pessoas não sabem'

Últimas notícias

Aretha Oliveira com o marido e a filhaFilha de Aretha Oliveira rouba a cena em comemoração de mesversário: 'Seriedade'
Bruce WillisMédica analisa separação de casas entre Bruce Willis e esposa após diagnóstico: 'Imprescindível'
Débora e Jonas BlochDébora Bloch emociona a web com depoimento para o pai
Fabiana Justus e Rafaella JustusFabi Justus conta que Rafa Justus não estava no grupo dos irmãos: 'Excluída'
Juliana Paes e paiJuliana Paes revela que decisão de voltar a Viradouro foi influência de seu pai
Elenco de Beleza FatalBeleza Fatal: elenco se reúne para gravação de especial de reencontro
Michelle BarrosMichelle Barros surpreende fãs ao revela resultado de procedimento
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia)Êta Mundo Melhor!: Segredo de Candinho e Samir será revelado em breve
Luisa SonzaLuísa Sonza usa vestido transparente em pocket show para jogo da NFL
Nikki RodriguezAtriz de série da Netflix mente a idade e afirma ser 11 anos mais nova
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade