  2. Saiba quem é a nova namorada do ex-marido de Bela Gil
Atualidades / Novo relacionamento

Saiba quem é a nova namorada do ex-marido de Bela Gil

Separado de Bela Gil desde janeiro de 2023, João Paulo Demasi assume namoro com modelo brasileira. Saiba quem é

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 19h30

João Paulo Demasi, ex de Bela Gil, surge com a namorada no show da filha
João Paulo Demasi, ex de Bela Gil, surge com a namorada no show da filha - Fotos: Andy Santana / Brazil News

Na última quinta-feira, 14, JoãoPaulo Demasi, ex-marido de Bela Gil, foi flagrado no show de sua filha Flor Gil, em São Paulo, com sua nova namorada. Ele fez uma rara aparição com a nova namorada, a top-model e cantora Barbara Fialho.

A equipe de assessoria de imprensa da modelo confirmou o relacionamento nesta sexta-feira, 15, após a repercussão do flagra.

Vale lembrar que Barbara Fialho já se relacionou com Rohan Marley, filho de Bob Marley, em 2020, com quem teve a filha Maria. No ano passado, ela também apareceu com João em um evento de grife de joias em São Paulo.

Barbara Fialho, João Paulo Demasi e Nino Gil - Fotos: Andy Santana / Brazil News
Relembre a separação de Bela Gil

Antes da separação, Bela Gil e João Paulo Demasi tinham um relacionamento aberto, do qual ambos poderiam se relacionar com outras pessoas. Depois do término, Bela Gil revelou o motivo do divórcio durante um episódio do programa Saia Justa.Eu tive a sorte de ter um amor tranquilo, como diria Cazuza, muito nova. E vivi um relacionamento muito gostoso, muito saudável, muito feliz. Porém, caí no que eu acho que é meio natural do amor, da paixão, numa relação um tanto simbiótica: aquela coisa de 'somos um'. E eu estava completamente satisfeita, até que comecei a sentir falta de mim”, contou Bela.

A apresentadora expôs seus objetivos com a nova vida de solteira. “Eu quis buscar a solitude, precisava entender meus desejos, fora dos fatores externos. Criei uma família muito nova, então sempre foram muitas demandas externas. Era difícil eu escolher por mim o que queria jantar. Era sempre: 'o que vamos jantar? O que vocês querem?”, desabafou ela.

A chef ainda afirmou que passou por um “luto dentro do casamento”. “A gente passou por um processo diferente. Eu passei por um luto dentro do casamento e ele fora. Então o tempo dos dois foi diferente. É difícil porque a gente foi criado para almejar esse lugar que a gente conquistou”, começa Bela. “E largar a mão disso é uma p*t* coragem. Eu me olhava [e pensava]: “Bela, você é uma mulher bem-sucedida, profissionalmente reconhecida, tem dois filhos. Um deus grego do seu lado, parceiro, uma relação super saudável, nada tóxica’. Eu tive que ter muita coragem para falar: ‘Não é isso que eu quero’”, concluiu a apresentadora.

Leia também: Médica avalia atitude de Bela Gil envolvendo Preta Gil: 'Ato de grande generosidade'

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Bela GilJoão Paulo Demasi

