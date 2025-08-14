CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médica avalia atitude de Bela Gil envolvendo Preta Gil: 'Ato de grande generosidade'
Bem-estar e Saúde / AMOR DE IRMÃS

Médica avalia atitude de Bela Gil envolvendo Preta Gil: 'Ato de grande generosidade'

Bela Gil abriu o coração ao relembrar uma conversa que teve com Preta Gil; a artista revelou que a irmã cogitou ter mais um filho

Dra. Ana Paula Fonseca
por Dra. Ana Paula Fonseca

Publicado em 14/08/2025, às 13h13

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bela Gil revelou que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram @belagil
Bela Gil revelou que se ofereceu para ser barriga solidária da irmã, Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram @belagil

Bela Gil (37) recordou com carinho uma conversa bastante especial que teve com a irmã, Preta Gil (1974-2025), no passado. Durante o programa Saia Justa, exibido no GNT, a filha de Gilberto Gil (83) revelou que se ofereceu para ser a barriga solidária da cantora. 

Preta Gil, que é mãe de Francisco Gil, gostaria de ter tido outro filho e, por isso, decidiu realizar o congelamento dos óvulos. A artista, no entanto, descobriu que não poderia engravidar novamente, uma vez que a havia a possibilidade da gestação ser de risco. Bela Gil contou à irmã que, caso ela aceitasse, seria a barriga solidária para gerar o segundo filho da cantora. 

"Eu falei: ‘'Cara, mas eu posso engravidar para você’. E ela [respondeu]: ‘Sério? Você faria isso?’ . Bela Gil relatou que apesar de Preta Gil ter aceitado a ideia, os planos para a chegada do segundo filho foram adiados e acabaram não se concretizando. "Ficamos super… Eu lembro que conversávamos muito sobre isso. Mas aí a vida tomou seu rumo. Mas eu teria, seria o ‘forninho’", recordou. 

O que diz a ginecologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP).

“A gestação por substituição é um ato de grande generosidade e, como toda gravidez, exige atenção à saúde e ao bem-estar físico e emocional da mulher que vai gestar. É importante que ela tenha acompanhamento psicológico desde o início, para lidar com as mudanças hormonais, físicas e emocionais típicas do período", avalia.

Quais os cuidados com a gestante?

Do ponto de vista médico, a gestante substituta precisa estar em plenas condições de saúde antes de iniciar o processo, passando por exames clínicos e ginecológicos completos. Segundo a ginecologista, durante a gravidez, o acompanhamento pré-natal deve ser rigoroso. 

"É importante que ela tenha acompanhamento psicológico desde o início, para lidar com as mudanças hormonais, físicas e emocionais típicas do período", finaliza a ginecologista ao analisar o relato da apresentadora Bela Gil.

Leia mais: Bela Gil fala de Preta Gil: ‘Quando a alegria se apagou, ela se foi'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BELA GIL, IRMÃ DE PRETA GIL, NAS REDES SOCIAIS:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Bela Gil (@belagil)

Dra. Ana Paula Fonseca

Ana Paula Fonseca (CRM-PA 9027 | RQE 3929) é médica ginecologista e obstetra com sólida atuação em saúde de adolescentes e mulheres. Graduada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) em 2007, concluiu residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde atuou por 11 anos. Com ampla experiência em instituições renomadas como Unimed Belém, Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e Hospital Adventista de Belém, a Dra. Ana Paula é referência no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres em um atendimento acolhedor e humanizado. Além da prática clínica, também se dedica ao ensino médico no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). 

preta gilginecologistaBela Gilbarriga solidária
Preta Gil Preta Gil  

Leia também

ENTENDA

Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários - Foto: Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro

Médica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'

ALIMENTAÇÃO

Dieta faz sucesso entre famosas como Bruna Marquezine; médico explica - Getty Images

Médico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'

INFECÇÃO BACTERIANA AGUDA COM SEPSE

O médico explicou mais detalhes dos cuidados pós-cirúrgicos de Fausto Silva - Reprodução/Band/Renato Pizzutto

Médico analisa cuidados após dois novos transplantes de Faustão: 'Preocupação'

Relato

Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Rios recorda complicação durante tentativa de engravidar: 'Fui parar no hospital'

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes dos benefícios da técnica de hipnose usada por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico analisa hipnose durante gravidez de Carol Peixinho: 'Não é uma técnica comum'

Boa notícia!

Luva de Pedreiro celebra alta hospitalar - Foto: Reprodução/Instagram

Luva de Pedreiro celebra alta hospitalar após internação

Últimas notícias

Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratáriosMédica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'
Arlindo Cruz e Flora CruzFilha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto
Dieta faz sucesso entre famosas como Bruna Marquezine; médico explicaMédico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'
Viih TubeViih Tube revela quantos quilos emagreceu após cirurgias e conta o que a incomodava em seu corpo
A atriz Carolina DieckmmannNumeróloga explica significado de mudança no nome de Carolina Dieckmmann: 'Muita análise'
O médico explicou mais detalhes dos cuidados pós-cirúrgicos de Fausto SilvaMédico analisa cuidados após dois novos transplantes de Faustão: 'Preocupação'
Lucas Guedez e GkayLucas Guedez abre o jogo sobre Gkay: ‘Preferi cortar relações’
Davi BritoCampeão do BBB 24, Davi Brito adquire fazenda e inicia novo empreendimento
Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli fazem festa para a filha, ManuellaQuais foram as lembrancinhas da festa da filha de Ticiane Pinheiro? Família escolheu itens úteis
Carlinhos Maia quer inspirar a próxima geração de comunicadoresCarlinhos Maia sonha em inspirar outros influenciadores: 'Acreditar no seu caminho'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade