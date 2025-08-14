Médica avalia atitude de Bela Gil envolvendo Preta Gil: 'Ato de grande generosidade'

Bela Gil abriu o coração ao relembrar uma conversa que teve com Preta Gil; a artista revelou que a irmã cogitou ter mais um filho
Bela Gil (37) recordou com carinho uma conversa bastante especial que teve com a irmã, Preta Gil (1974-2025), no passado. Durante o programa Saia Justa, exibido no GNT, a filha de Gilberto Gil (83) revelou que se ofereceu para ser a barriga solidária da cantora.
Preta Gil, que é mãe de Francisco Gil, gostaria de ter tido outro filho e, por isso, decidiu realizar o congelamento dos óvulos. A artista, no entanto, descobriu que não poderia engravidar novamente, uma vez que a havia a possibilidade da gestação ser de risco. Bela Gil contou à irmã que, caso ela aceitasse, seria a barriga solidária para gerar o segundo filho da cantora.
"Eu falei: ‘'Cara, mas eu posso engravidar para você’. E ela [respondeu]: ‘Sério? Você faria isso?’ . Bela Gil relatou que apesar de Preta Gil ter aceitado a ideia, os planos para a chegada do segundo filho foram adiados e acabaram não se concretizando. "Ficamos super… Eu lembro que conversávamos muito sobre isso. Mas aí a vida tomou seu rumo. Mas eu teria, seria o ‘forninho’", recordou.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP).
“A gestação por substituição é um ato de grande generosidade e, como toda gravidez, exige atenção à saúde e ao bem-estar físico e emocional da mulher que vai gestar. É importante que ela tenha acompanhamento psicológico desde o início, para lidar com as mudanças hormonais, físicas e emocionais típicas do período", avalia.
Do ponto de vista médico, a gestante substituta precisa estar em plenas condições de saúde antes de iniciar o processo, passando por exames clínicos e ginecológicos completos. Segundo a ginecologista, durante a gravidez, o acompanhamento pré-natal deve ser rigoroso.
Ana Paula Fonseca (CRM-PA 9027 | RQE 3929) é médica ginecologista e obstetra com sólida atuação em saúde de adolescentes e mulheres. Graduada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) em 2007, concluiu residência médica em Ginecologia e Obstetrícia na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde atuou por 11 anos. Com ampla experiência em instituições renomadas como Unimed Belém, Fundação Hospital das Clínicas Gaspar Viana, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e Hospital Adventista de Belém, a Dra. Ana Paula é referência no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP), cistos ovarianos e no atendimento de adolescentes e mulheres em um atendimento acolhedor e humanizado. Além da prática clínica, também se dedica ao ensino médico no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA).
