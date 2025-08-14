Médica avalia atitude de Bela Gil envolvendo Preta Gil: 'Ato de grande generosidade'

Bela Gil abriu o coração ao relembrar uma conversa que teve com Preta Gil; a artista revelou que a irmã cogitou ter mais um filho

Bela Gil (37) recordou com carinho uma conversa bastante especial que teve com a irmã, Preta Gil (1974-2025), no passado. Durante o programa Saia Justa, exibido no GNT, a filha de Gilberto Gil (83) revelou que se ofereceu para ser a barriga solidária da cantora.

Preta Gil, que é mãe de Francisco Gil, gostaria de ter tido outro filho e, por isso, decidiu realizar o congelamento dos óvulos. A artista, no entanto, descobriu que não poderia engravidar novamente, uma vez que a havia a possibilidade da gestação ser de risco. Bela Gil contou à irmã que, caso ela aceitasse, seria a barriga solidária para gerar o segundo filho da cantora.

"Eu falei: ‘' Cara, mas eu posso engravidar para você’. E ela [respondeu]: ‘Sério? Você faria isso?’ . Bela Gil relatou que apesar de Preta Gil ter aceitado a ideia, os planos para a chegada do segundo filho foram adiados e acabaram não se concretizando. "Ficamos super… Eu lembro que conversávamos muito sobre isso. Mas aí a vida tomou seu rumo. Mas eu teria, seria o ‘forninho’", recordou.

O que diz a ginecologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Ana Paula Fonseca, médica ginecologista e especialista no tratamento de distúrbios menstruais, miomas, síndrome dos ovários policísticos (SOP).

“A gestação por substituição é um ato de grande generosidade e, como toda gravidez, exige atenção à saúde e ao bem-estar físico e emocional da mulher que vai gestar. É importante que ela tenha acompanhamento psicológico desde o início, para lidar com as mudanças hormonais, físicas e emocionais típicas do período", avalia.

Quais os cuidados com a gestante?

Do ponto de vista médico, a gestante substituta precisa estar em plenas condições de saúde antes de iniciar o processo, passando por exames clínicos e ginecológicos completos. Segundo a ginecologista, durante a gravidez, o acompanhamento pré-natal deve ser rigoroso.

"É importante que ela tenha acompanhamento psicológico desde o início, para lidar com as mudanças hormonais, físicas e emocionais típicas do período", finaliza a ginecologista ao analisar o relato da apresentadora Bela Gil.

