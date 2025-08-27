CARAS Brasil
  Maíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça
Atualidades / Luxo

Maíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça

Influenciadora Maíra Cardi mostrou detalhes de experiência gastronômica com Thiago Nigro e valores chamaram atenção nas redes sociais

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 17h42

Maíra Cardi e Thiago Nigro
Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora e empresária Maíra Cardi chamou atenção ao compartilhar detalhes de uma experiência gastronômica durante viagem à Suíça com o marido, o empresário Thiago Nigro, conhecido como "Primo Rico". Em um vídeo publicado nas redes sociais, Maíra registrou momentos do jantar que logo repercutiram entre seus seguidores.

A gravação, intitulada O valor da comida na Suíça, rapidamente viralizou. Nela, Maíra demonstra surpresa com os preços cobrados pelo restaurante e revela que a conta da noite chegou a R$ 7 mil. "R$ 7 mil por um jantar, olha só", disse a influenciadora, impressionada com os valores mesmo após a conversão da moeda.

Durante o vídeo, Thiago Nigro acrescentou informações sobre os pratos servidos no restaurante. Uma salsicha alemã custava cerca de R$ 175, enquanto seis unidades de sashimi, cortadas de forma extremamente delicada, saíram por quase R$ 480. Maíra completou, em tom de brincadeira: "Viajar para a Suíça não é para qualquer bolso".

O casal está hospedado em um resort de alto padrão em Obbürgen, acompanhado das avós. 

Relacionamento e gravidez

Maíra Cardi e Thiago Nigro oficializaram a união em 2023, em uma cerimônia intimista que reuniu familiares e amigos próximos. O relacionamento, que começou no início do mesmo ano, ganhou destaque nas redes sociais devido à rotina compartilhada pelo casal e aos projetos profissionais em conjunto.

Em dezembro de 2024, Maíra anunciou a primeira gravidez com o empresário, revelando que a notícia veio após enfrentar dificuldades anteriores para engravidar. Três meses antes, a influenciadora havia passado por uma perda gestacional, o que tornou o anúncio ainda mais significativo para o casal. Em abril de 2025, Maíra compartilhou a primeira ultrassonografia, celebrando cada etapa da gestação com os seguidores.

A viagem à Suíça foi planejada como uma forma de comemorar essa fase especial da vida, incluindo momentos ao lado das avós da família, que acompanham o casal. Além de marcar a experiência com registros luxuosos, o passeio representa também uma oportunidade de celebrar a chegada do primeiro filho em um ambiente mais tranquilo e reservado.

Leia também: Grávida, Maíra Cardi revela que está internada e explica motivo: 'Bem ruim'

