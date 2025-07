Ronnie Von revela seu nome verdadeiro e como surgiu o artístico: 'Apelido'

Em entrevista exclusiva para a CARAS, Ronnie Von revela qual é seu nome verdadeiro e conta toda a história de como sua mãe o escolheu

O nome de Ronnie Von verdadeiro é Ronaldo Nogueira. Em entrevista exclusiva para a CARAS digital, o apresentador, que comanda Companhia Certa, da RedeTV!, contou a história de como surgiu seu nome artístico. Para isso, ele viajou no tempo e falou como seus pais escolheram o seu nome.

Segundo o cantor, quando sua mãe estava grávida, ela acreditava que esperava uma menina e a chamaria de Denise. Ao vê-lo nascer, ela resolveu se inspirar em um ator de Hollywood, contudo, o pai do comunicador não concordou muito com a esposa.

"A minha mãe tinha uma amiga querida que estudou com ela e chamava-se Denise. E ela disse: "Quando eu tiver uma filha, vai se chamar Denise". Quando eu nasci, não havia ainda ultrassonografia, não tinha nada, a barriguinha dela redonda e todo mundo falava: ‘Denise!’ E nasci eu. Tanto que toda Denise eu chamo de xará até hoje. Minha mãe ficou meio perdida, porque todo mundo dizia que era uma menina e veio um menino. E ela era fã de um ator de Hollywood chamado Ronald Colman, um cara elegante", relembrou.

"E ela chegou e falou: ‘Então é Ronald’. Meu pai disse: ‘Como? Vai dar um nome anglosaxão para um latino? Vamos colocar um ‘o’ depois’. Minha mãe não concordou, mas eu fui registrado com o nome de Ronaldo e ela me chamava de Ronnie porque é o apelido de Ronald. Então, meu nome é Ronnie. Se alguém me chamar de Ronaldo, eu nem olho, nem sei quem é", explicou como surgiu seu nome artístico.

Recém-chegado aos 81 anos, Ronnie Von ainda revelou para a CARAS se pretende se aposentar e como se sente ao envelhecer trabalhando na televisão. Confira a entrevista completa aqui!

Arrependimentos na carreira

Há décadas trabalhando com o público e dono de uma longa carreira, Ronnie Von admitiu que tem arrependimentos e explicou melhor em entrevista para a CARAS.

"Faria muitas coisas ao contrário. Não é que eu me arrependi da carreira em si, me arrependi das coisas que me envolviam na carreira. Eu sou um péssimo auto administrador. Eu não consegui administrar o ‘produto Ronnie Von’. Largava na mão de todo mundo, me roubavam, faziam o que quisessem. A minha vida sempre foi muito complicada porque eu delegava poder aos outros e a mim nunca", revelou.

Além da 00h30 de sábado para domingo, o programa Companhia Certa vai ao ar na RedeTV! às segundas, quartas à 00h.