Completando 81 anos, Ronnie Von fala sobre envelhecer trabalhando na TV e aposentadoria

'Mais histórias para contar e menos tempo para conseguir mais histórias', diz Ronnie Von em entrevista para a CARAS sobre seu aniversário e anos de trabalho

Cantor, compositor, ator e apresentador, Ronnie Von tem uma longa trajetória e décadas na televisão. Completando 81 anos, o artista, que iniciou sua carreira na época da Jovem Guarda e ficou conhecido como "Príncipe", apelido dado por Hebe Camargo, é realista e incisivo ao falar em entrevista exclusiva para a CARAS Digital sobre a passagem do tempo e uma possível aposentadoria.

Atualmente no comando do Companhia Certa, da RedeTV!, que vai ao ar à 00h30 de sábado para domingo, o comunicador revelou que não é de festas, mas que se permitiu celebrar mais um ano de vida em um programa especial, em que será entrevistado por Fábio Porchat.

"Não gosto muito de fazer festas, de ir a eventos e, aqui, a comemoração vai ser com a produção comigo. Eu amo todos eles, a produção é a minha família. Então, para mim é isso, basta. Isso já é o que de melhor pode existir na vida de um homem: ele se sentir amado", declarou.

Envelhecer trabalhando ou aposentadoria?

Uma das figuras mais antigas e emblemáticas da TV brasileira, Ronnie Von refletiu ao ser questionado como é fazer mais um aniversário trabalhando em frente às câmeras. " Agora, eu tenho mais histórias para contar e menos tempo para conseguir mais histórias . Acredito sinceramente que eu aprendi isso com meu pai, que a mente humana não passa de 25 anos e o corpo é que não quer entender. O meu já está começando a ratear um pouco…", começou dizendo.

E fez uma comparação: "Sabe aqueles Cadillac “rabo de peixe” com carburador? Hoje não tem mais carburador, é injeção direta. A bateria de 6V, hoje é de 12V. Preciso trocar o carburador pela injeção direta e a bateria de 6V pela de 12V, mas ter a experiência vivencial é sempre muito bom. Só que eu preferiria ter 25 anos, de fato" .

Já com mais de 80 anos, o apresentador admitiu que já pensou em se aposentar, porém, isso ainda não se tornou uma escolha certa . "Aposentadoria para quem trabalha com comunicação é muito difícil. Então não é aquela coisa de obrigação profissional, de ter que fazer, ter que ir. Um dia, no aeroporto, o rapaz falou: "Estou despachando ele aqui". Eu me senti um embrulho, porque na verdade, o profissional de comunicação é isso, um produto", contou.

"Então, quando eu falo em aposentadoria, eu queria deixar de ser produto e ser um ser humano. O ser humano é que abriga o produto. Então isso não é uma aposentadoria, é, talvez, uma sequência de coisas eventuais que você não conseguiu fazer porque não te deixaram. Como eu estou fazendo agora, estou gravando um disco de jazz porque nunca ninguém deixou eu fazer isso. Estou aprendendo também, por exemplo, com o Lima Duarte, que foi para o interior, e é uma coisa que eu quero fazer também. Ele continua trabalhando, faz campanhas publicitárias, é entrevistado e tudo. Ele não está aposentado, mas está. Então seria uma coisa próxima disso", compartilhou o que pensa fazer.

Carreira musical e boa ação

Além de continuar na televisão, Ronnie Von prossegue com seu trabalhos musicais. O cantor contou que está gravando um álbum de jazz, coisa que nunca havia conseguido fazer antes. Todo o dinheiro conseguido será revertido para entidades que cuidam de crianças e idosos.

"Estou gravando, inclusive, um álbum de jazz agora, porque nunca me deixaram fazer isso e é o tipo de música que eu tenho paixão, os grandes standards americanos. Mas trabalhar com música, não, só para caridade. Os discos que eu gravo, eu cedo todos os direitos autorais para entidades das quais eu sou voluntário. Algumas entidades que cuidam principalmente de crianças e de idosos. A gravação mesmo, quando era física, eu mandava os CDs, eles vendiam pelo o que eles quisessem e o dinheiro era deles. E agora tem essa coisa do streaming e tal. Fica só para caridade", falou.

E explicou o motivo de ter parado de trabalhar com música. "Eu não quero mais trabalhar com música, ganhar dinheiro com música. Isso já foi. Por que eu parei? Porque eu negligenciei a família. Você sabe o valor de dormir em casa? Eu não conseguia. Eu saía em turnê, ficava 30, 40 dias fora de casa. Então, eu não quero mais", relembrou.

Arrependimentos na carreira

Há décadas trabalhando com o público e dono de uma longa carreira, Ronnie Von admitiu que tem arrependimentos e explicou melhor.

"Faria muitas coisas ao contrário. Não é que eu me arrependi da carreira em si, me arrependi das coisas que me envolviam na carreira. Eu sou um péssimo auto administrador. Eu não consegui administrar o ‘produto Ronnie Von’. Largava na mão de todo mundo, me roubavam, faziam o que quisessem. A minha vida sempre foi muito complicada porque eu delegava poder aos outros e a mim nunca", revelou.

Para saber mais do lado pessoal de Ronnie Von e acompanhar as homenagens da família do artista, no aniversário de 81 anos, assista ao Companhia Certa, que vai ao ar neste sábado, 19, para domingo, 20, à 00h30, com a participação especial de Fábio Porchat como entrevistador do apresentador.

Além dos sábados, o programa Companhia Certa vai ao ar na RedeTV! às segundas, quartas à 00h.

Ronnie Von comemora 81 anos com programa especial na RedeTV! - Foto: Divulgação/ RedeTV!

