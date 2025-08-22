Romance? Maisa e Memphis Depay voltam a ser vistos juntos em festa

Flagrante em festa reacende rumores sobre possível aproximação entre a atriz Maisa Silva e o jogador holandês Memphis Depay

A noite de quinta-feira (21/8) movimentou a Grande São Paulo com a festa de lançamento do programa do apresentador João Silva, filho de Faustão, que leva o nome de Programa do João e irá ao ar no SBT. Entre muitos acontecimentos inesperados e uma lista de convidados pra lá de famosos, um detalhe chamou a atenção e agitou as redes sociais.

Durante a festa, Maisa Silva e Memphis Depay, jogador do Corinthians, foram vistos juntos mais uma vez. Os dois apareceram próximos durante o evento, conversando e interagindo, o que reacendeu os comentários sobre uma possível aproximação.

Essa não é a primeira vez que o nome da atriz e do jogador surge lado a lado. Ao longo deste ano, os dois já protagonizaram situações que aumentaram a curiosidade do público e despertaram teorias sobre um possível envolvimento.

Boatos começaram ainda em fevereiro

Em fevereiro de 2025, Maisa e Depay passaram a se seguir no Instagram, mas o que parecia um gesto casual ganhou destaque quando o jogador holandes publicou um vídeo da atriz em sua conta oficial com a legenda, em inglês: "Essa sabe viver". A gravação, feita em janeiro, mostrava Maisa durante uma visita à Neo Química Arena, onde acompanhou uma partida do Corinthians, time que acompanha desde a infância.

Na época, a assessoria de imprensa de Maisa classificou os rumores de relacionamento como “fake news” e informou que medidas legais seriam tomadas contra publicações sem confirmação. Mesmo assim, o episódio não impediu que os seguidores continuassem comentando a suposta proximidade.

Agora, com o novo flagrante na festa, os rumores voltaram com ainda mais força. Entre memes, debates e publicações, o suposto envolvimento entre os dois voltou a figurar entre os assuntos mais comentados no X e no Instagram.

Até o momento, nem Maisa nem Memphis Depay se pronunciaram oficialmente sobre os acontecimentos recentes.

