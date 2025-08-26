Roberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’

Roberto Justus choca ao revelar uma resposta afiada que sua esposa, Ana Paula Siebert, deu para um amigo dele que questionou o casamento deles

O empresário Roberto Justus surpreendeu ao relembrar uma resposta afiada que sua esposa, a influencer Ana Paula Siebert, deu para um amigo dele no início do relacionamento. Em participação no PodDelas, Justus contou que um amigo alfinetou Ana Paula sobre o tempo de duração do casamento deles e ela respondeu de forma bem direta.

Ele relembrou: “Primeira viagem nossa para os Estados Unidos e um grande amigo meu falou para ela: ‘Cuidado viu, Paula, porque quando você envelhecer, ele te troca por uma mais nova’. E ela respondeu: ‘Desculpe querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido”.

Entre risos, Justus brincou que concordou com a esposa. “Mas é verdade. Nós temos 33 anos de diferença”, disse ele. Então, Ana Paula brincou: "A minha responsabilidade com ele é até os 90. Depois dos 90 eu vou entregar para os filhos”.

Roberto Justus passa por cirurgia após sofrer lesão

O empresário Roberto Justus passou por uma cirurgia na quarta-feira, 13, por conta de uma lesão. Ao surgir na rede social da esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, nesta quinta-feira, 15, o famoso contou o que aconteceu ao aparecer andando com ajuda de muletas.

O apresentador então revelou que passou por uma operação por lesionar os meniscos, que são estrutura internas dos joelhos, formadas por fibrocartilagem, que servem para absorção e distribuição de força e impactos, além de contribuírem para a estabilidade do joelho.

"Primeiro, explicar isso aqui: Eu operei meu menisco ontem, estou de repouso porque, muito jogo de pickleball e machuquei meu menisco", contou sobre ter feito bastante o esporte durante as últimas semanas.

Exigência na venda de apartamento

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, surpreendeu ao revelar uma exigência da pessoa que comprou o apartamento de luxo deles em Miami, Estados Unidos. O casal brasileiro decidiu colocar o local à venda para se mudar para outro apartamento na mesma praia sofisticada. Porém, eles foram surpreendidos com um pedido fora do comum de quem quis o lar deles.

O novo dono do imóvel exigiu que os antigos proprietários deixassem uma girafa gigante que fazia parte da decoração do quarto da filha deles, Vicky Justus. A escultura de girafa de pelúcia estava no quarto de Vicky há alguns anos e chamava a atenção pelo seu tamanho. Pelo jeito, o comprador adorou o item de decoração e só quis negociar a compra com o objeto dentro do apartamento. Para fazer a vontade dele, Justus e Ana Paula deixaram a girafa para trás.

Com isso, Ana Paula contou que precisou ter uma conversa com a filha. Isso porque Vicky ficará sem a girafa e precisou se despedir dela. A mãe coruja aproveitou este momento para proporcionar um ensinamento para a filha sobre despedidas e fim de ciclos na vida.

"O atual dono pediu a girafa dela… Juro, ele não abria mão [risos]. E eu ensino a Vicky que a vida é feita de ciclos, que somos felizes com algumas coisas em alguns momentos, mas que, às vezes, temos que deixar para traz o que gostamos. E está tudo bem”, disse ela.

E refletiu: "Eu podia ir na loja e por outra no quarto novo (ela não ia nem perceber), mas conversei, expliquei e ela disse: tudo bem então, né, mamãe? Lá eu vou ter várias coisas legais também. Porque, sim, eu acredito que a vida é feita de ciclos. Eu sou uma pessoa bem racional com as coisas, em especial as materiais e isso me ajudou muito na vida. Acho que a gente sofre menos. Tem mais coragem de mudar. Seja em qualquer âmbito da vida… E por muitas vezes descobri caminhos que me preencheram ainda mais”.

Ana Paula Siebert ainda mostrou que a mudança da família já foi feita para o novo apartamento em Miami. Agora, o local passará por reforma para ficar com a identidade deles em todos os detalhes da decoração. Inclusive, ela mostrou uma foto de como é a sala de estar atualmente e surpreendeu com a vista deslumbrante para o mar norte-americano.