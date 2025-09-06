CARAS Brasil
  2. Roberta Miranda expõe mágoa com mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'
Atualidades / Desabafo

Roberta Miranda expõe mágoa com mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'

A cantora Roberta Miranda revelou que não quis para participar da cinebiografia de Marília Mendonça explicou os motivos que a levaram a recusar o convite

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 06/09/2025, às 10h10

Roberta Miranda, Marília Mendonça e Dona Ruth
Roberta Miranda, Marília Mendonça e Dona Ruth - Foto: Reprodução/TV Brasil/Instagram

A cantora Roberta Miranda revelou que não quis participar da cinebiografia de Marília Mendonça que morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais. Durante sua participação no programa 'Sem Censura', a artista explicou os motivos que a levaram a recusar o convite e aproveitou para fazer críticas à mãe da cantora, Dona Ruth.

"Acabo de ser convidada para participar da cinebiografia da Marília Mendonça. [Me disseram:] 'Vamos para Goiânia? Três dias, vamos gravar, ficar lá, não sei o que...'. Eu disse: 'Não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro", declarou, durante o programa apresentado por Cissa Guimarães.

E continuou: "A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar nesse momento. Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, o quanto eu respeito... mas quando foi para participar da mensagem da Marília Mendonça ela não me colocou".

E recordou: "Ela me ignorou quando eu mandei as flores para ela. Olha o que ela fez com a vida, em relação ao entorno dela...não vou. Porque ela só pensa em dinheiro, não precisa de mim. O mundo sabe que eu amo Marília Mendonça".

Série Documental

O Prime Video anunciou recentemente que uma série documental dedicada à vida e ao legado de Marília Mendonça está em fase de produção. O projeto vai mostrar a trajetória da artista desde sua infância em Cristianópolis, Goiás, até alcançar o status de artista feminina mais ouvida no Brasil.

As gravações estão marcadas para começar em setembro na capital goiana, lugar de grande significado para a carreira da cantora. Um grande acervo de arquivos pessoais será utilizado na série em conjunto de entrevistas com familiares, amigos e pessoas que trabalharam com ela ao longo de sua carreira.

Apesar de a série ainda não possuir um título definido e divulgado ao público, o streaming anunciou que o roteiro será escrito por Valentina CastelloBrancoGabriela Altaf e Fabiana Assis. Já a direção do projeto está sob responsabilidade de Susanna Lira e a produção será feita pela Kromaki e Chatrone.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

