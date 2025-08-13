Roberta Miranda defende sua sexualidade: 'Sou bi com muito orgulho'

Após internautas questionarem sua sexualidade, Roberta Miranda faz pronunciamento e dispara: 'Acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita'
Roberta Miranda falou abertamente sobre sua orientação sexual durante uma transmissão ao vivo no Instagram. Após assumir publicamente seu relacionamento com o segurança e mecânico Daniel Torres, de 24 anos, a cantora declarou: “Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não sente nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho”.
Durante a live, Roberta também fez críticas à postura de alguns artistas sertanejos em relação à sexualidade. “As pessoas sabem quem é quem. Fiquem quietos, finjam que acreditam, né? Claro que a gente entende que tem que construir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada. Quantos têm contrato aí só para dizerem que é casado. Enfim, é a vida de cada um, eu não estou nem aí. Mas acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita”, disse.
Ela afirmou que no meio sertanejo há muitos artistas que escondem sua orientação sexual. “No nosso meio tem muito. Eu não quero aqui falar, mas vocês não são bobinhos, né? Não adianta ter filhos, casar, mas todo mundo sabe quem é quem. Mas é o mundo sertanejo. Imagina que os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs. Não é mesmo, a hipocrisia? Que não é o meu caso. No meu caso, o meu grande público são mulheres”, declarou.
A cantora Roberta Miranda falou sobre o assunto depois que internautas começaram a questionar sua sexualidade ao assumir o romance com o segurança Daniel Torres. Em dezembro de 2024, os dois trocaram um beijo no palco durante um show, surpreendendo o público.
Em declaração, a artista assumiu: "Sigo discreta com relação a minha vida pessoal. É um relacionamento moderno. O Daniel e eu ainda estamos conversando e nos entendendo. Por enquanto é um lance", declarou a cantora.
O relacionamento foi recém confirmado após o segurança ser flagrado chegando de van em sua cidade depois de um show da cantora. Diante dos boatos, ele decidiu gravar um vídeo oficializando o namoro, gerando questionamentos sobre as preferências afetivas de Roberta.
