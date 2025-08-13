CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Roberta Miranda defende sua sexualidade: 'Sou bi com muito orgulho'
Música / Sexualidade

Roberta Miranda defende sua sexualidade: 'Sou bi com muito orgulho'

Após internautas questionarem sua sexualidade, Roberta Miranda faz pronunciamento e dispara: 'Acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita'

Izabella Nicolau Publicado em 13/08/2025, às 16h08

Roberta Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Roberta Miranda falou abertamente sobre sua orientação sexual durante uma transmissão ao vivo no Instagram. Após assumir publicamente seu relacionamento com o segurança e mecânico Daniel Torres, de 24 anos, a cantora declarou: “Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não sente nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho”.

Durante a live, Roberta também fez críticas à postura de alguns artistas sertanejos em relação à sexualidade. “As pessoas sabem quem é quem. Fiquem quietos, finjam que acreditam, né? Claro que a gente entende que tem que construir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada. Quantos têm contrato aí só para dizerem que é casado. Enfim, é a vida de cada um, eu não estou nem aí. Mas acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita”, disse.

Ela afirmou que no meio sertanejo há muitos artistas que escondem sua orientação sexual. “No nosso meio tem muito. Eu não quero aqui falar, mas vocês não são bobinhos, né? Não adianta ter filhos, casar, mas todo mundo sabe quem é quem. Mas é o mundo sertanejo. Imagina que os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs. Não é mesmo, a hipocrisia? Que não é o meu caso. No meu caso, o meu grande público são mulheres”, declarou.

Roberta Miranda se pronuncia após questionamentos sobre interesses afetivos

A cantora Roberta Miranda falou sobre o assunto depois que internautas começaram a questionar sua sexualidade ao assumir o romance com o segurança Daniel Torres. Em dezembro de 2024, os dois trocaram um beijo no palco durante um show, surpreendendo o público.

Em declaração, a artista assumiu: "Sigo discreta com relação a minha vida pessoal. É um relacionamento moderno. O Daniel e eu ainda estamos conversando e nos entendendo. Por enquanto é um lance", declarou a cantora.

O relacionamento foi recém confirmado após o segurança ser flagrado chegando de van em sua cidade depois de um show da cantora. Diante dos boatos, ele decidiu gravar um vídeo oficializando o namoro, gerando questionamentos sobre as preferências afetivas de Roberta.

Leia também: Saiba como Roberta Miranda conheceu o namorado 44 anos mais novo

