Rita Lobo aparece em vídeo raro com os filhos e celebra conquista: 'Dá pra acreditar?'

A apresentadora e chef Rita Lobo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para celebrar uma conquista especial em sua família. Ela viajou à Inglaterra para prestigiar a formatura do filho mais velho, Gabriel Lobo, de 23 anos, que concluiu o mestrado na London School of Economics. Orgulhosa, ela compartilhou o momento com os seguidores.

"Dá pra acreditar que tenho um filho com MESTRADO em Economia pela London School of Economics? Que baita realização, Gabriel!!! Se eu tô me sentindo vitoriosa… O presidente da LSE, prof. Larry Kramer, tá certo: quando um filho se forma, a família toda se forma junto. Ele começou a discursar e, de repente, o teatro virou uma sala de aula! Foi brilhante. Os bons professores têm essa capacidade. Falou sobre muitos conceitos e destacou a importância de escutar", iniciou ela ao compartilhar um vídeo com momentos do dia especial.

E continuou: "Disse que, com a formação em Direito, aprendeu o valor de realmente ouvir o outro — especialmente aqueles com quem você não concorda. Só assim é possível achar os interesses em comum e avançar. (Um conselho absolutamente valioso nos dias de hoje.) Você, meu filho, gosta do mundo das ideias, dos conceitos — como a mamãe! E por isso mesmo, sei que a sua caminhada na Economia vai ser pela vida, a serviço do bem-estar".

E aconselhou: "Agora, deixa a mamãe dar um conselho, que ouvi de um professor, de outra faculdade: ame as pessoas, use as coisas e adore o divino. Porque, se você inverter essa ordem — usar as pessoas, amar as coisas e adorar a si próprio — vai ser impossível ser feliz. Você e a Dora são as maiores alegrias da minha vida. Aliás, vocês sabem, né? Podem ter mestrado, doutorado, livre-docência… mas serão sempre os filhotinhos da mamãe".

Por fim, declarou: "Sigo atenta, sigo de olho, sigo prestando atenção até na respiração (é incrível como a gente aprende a saber o que os filhos estão sentindo só de ouvir a respiração). Te amo, Gabriel. Vai com tudo! And congratulations to all the graduates of the Class of 2025 — and to the families as well".

Família de Rita Lobo

Além de Gabriel Lobo, Rita Lobo também é mãe de Dora Lobo, de 21 anos, que são frutos de um antigo relacionamento da apresentadora. Hoje em dia, a apresentadora é casada com o jornalista Ilan Kow.

Rita Lobo com os filhos na Inglaterra — Foto: reprodução/ instagram