Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra em selfie no espelho

O cantor Ricky Martin compartilhou uma selfie tirada na frente do espelho exibindo o shape sem camiseta e e uma tatuagem íntima na região da virilha

O cantor Ricky Martin exibiu seu físico em uma nova publicação nas redes sociais neste domingo, 25. Na publicação, ele compartilhou uma selfie tirada na frente do espelho exibindo o shape sem camiseta e e uma tatuagem íntima na região da virilha.

"Dando as caras e me moldando! Conte algo que você mostrou esta semana", escreveu ele na legenda da publicação. E também adicionou as hashtags 'não estou biscoitando' e 'estou apenas registrando'.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Não quero cair em tentação", comentou uma. "Onde deixo meu currículo pra ser seu macho?", escreveu outra pessoa. "Você é demais", disse um terceiro internauta.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricky Martin (@ricky_martin)

Quem são os filhos de Ricky Martin?

O cantor e compositor Ricky Martin completa 54 anos em dezembro. Famoso desde a infância, quando integrava o grupo Menudo, ele é pai de quatro filhos: os gêmeos Valentino e Matteo, de 16 anos, e os caçulas Lucia, 6, e Renn, de 5, frutos do antigo casamento com o artista plástico Jwan Yosef. Todos nasceram por meio de fertilização in vitro e barriga de aluguel.

O cantor anunciou em 2023 que ele e o ex se separaram após 6 anos de casamento. "Quando o público soube, já havíamos passado por um processo de luto. Jwan e eu sempre seremos uma família. Temos dois filhos que vamos criar juntos, e essa não é uma decisão recente. Há muito tempo que planejamos essa situação, é pré-pandemia”, revelou o cantor na época.

“Olhamos nos olhos um do outro e sorrimos, nos abraçamos, passamos por altos e baixos, choramos juntos e rimos juntos. Foram sete ou oito anos [com Jwan]. Eu quero me divertir, quero aproveitar a vida… Vamos com calma, mas sim, eu me vejo em outro relacionamento".

Leia também: Ricky Martin anuncia seu divórcio de Jwan Yosef após seis anos de união