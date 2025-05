Recém-separada, Virginia recebe padre que já a defendeu em polêmica

No dia do aniversário da filha mais velha, Virginia Fonseca recebe visita de padre em sua mansão após se separar de Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar a visita que recebeu em sua mansão nesta sexta-feira, 30. A estrela contou que o padre Marcos Rogério foi visitá-la para um almoço especial.

Nas redes sociais, ela apenas mostrou a foto do padre ao lado de outros amigos e familiares em sua propriedade. “Hoje vamos receber uma pessoa especial”, disse ela. Virginia está recém-separada de Zé Felipe, com quem teve 3 filhos. Os dois anunciaram o fim do casamento em um post nas redes sociais no início da semana.

Vale lembrar que o padre Marcos Rogério já é um amigo da família e até já defendeu Virginia de uma polêmica recentemente. Relembre abaixo!

Padre visitou a mansão de Virginia após a separação

Padre defendeu Virginia em polêmica

A influenciadora digital Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais nos últimos dias por causa da roupa que usou para ir à igreja. Ela foi a uma igreja em Goiás para fazer uma oração durante a Quaresma e chamou a atenção ao usar uma calça pink e camiseta branca. Com isso, ela foi alvo de críticas por causa do look justo ao corpo para ir a um local religioso e até o padre saiu em defesa dela.

Em um vídeo nas redes sociais, o padre Marcos Rogério rebateu a polêmica envolvendo Virginia e negou que ela tenha ido com roupa inapropriada à igreja. Em uma resposta afiada, o padre criticou a atitude da fiel que falou do look de Virginia.

"Primeiro, você tem que tomar cuidado com o que você fala com essa língua porque ela não estava na missa. Ela passou para fazer uma oração, porque ela está fazendo Rosário com Frei Gilson e aquele dia era de ir à igreja adorar o Santíssimo. Ela não estava na missa. Que inveja, gente do céu, eu fico bobo. Como que as pessoas tem tanta inveja das outras… É rezar, minha filha”, disse ele.