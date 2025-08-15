Rebecca Faria, amiga de Nicola Peltz, expõe família Beckham

Rebecca Faria, amiga de Nicola Peltz, responde comentários sobre a renovação de votos de Brooklyn Beckham e expõe sua família nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 13, Rebecca Faria, amiga brasileira da atriz americana Nicola Peltz, defendeu a amiga em meio a uma discussão nas redes sociais sobre a família Beckham. Rebecca acusou a família de ser “tóxicae controladora”.

Em 2 de agosto, Nicola e Brooklyn Beckhamrenovaram seus votos de casamento e compartilharam em seus perfis no Instagram fotos do momento marcante. A atenção dos fãs se voltou à ausência da família Beckham durante a cerimônia, e logo surgiram comentários negativos. “E os Beckhams?”, comentou internauta. “Ele é muito controlado por ela, por que abandonar seus pais que sempre fizeram de tudo por você? Triste”, escreveu outro. Foi então que Rebecca resolveu agir.

Ela respondeu um dos comentários inconvenientes e insinuou que a família Beckham é cheia de traços tóxicos. “Adoro ver pessoas que passam anos em terapia por causa de laços familiares tóxicos vindo aqui e julgando alguém que realmente teve a coragem de se afastar. Todo mundo sempre bajula os Beckham, Nicola foi a primeira a defender seus valores, já que não se importava com a fama ou dinheiro deles!”, começou Rebecca. “No momento em que não conseguiram controlar tudo, eles [Davide Victoria Beckham] perderam e começaram a espalhar notícias falsas para prejudicar a imagem dela [Nicola] perante o público. Eu a conheço há anos. Ela é genuína, humilde e se recusa a viver em um mundo falso. Então, se você não conhece a verdadeira história, não vem aqui falar bobagem. E o Brooklyn é um homem adulto que sabe se defender muito bem! Se ele se afastou é porque conhece exatamente o ambiente em que cresceu”, acrescentou ela.

Rebecca ainda defendeu a amiga em outro comentário em que foi acusada de ser a responsável pelo afastamento familiar. “Todo mundo consegue ver que ela só está usando ele. Ela não olharia para ele duas vezes se não fosse por seu sobrenome”, afirmou internauta. “Chamar nícola de controladora é simplesmente ridículo. Ela não está mantendo ninguém refém. Brooklyn é um homem adulto, plenamente capaz de fazer suas próprias escolhas. Ele é um adulto que sabe exatamente a vida que quer e está vivendo-a”, defendeu ela.

Segundo o Daily Mail, os familiares de Brooklyn não foram informados e descobriram sobre a cerimônia através de notícias na internet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

