Brooklyn Beckham exibe as fotos de sua renovação dos votos de casamento

Filho de David e Victoria Beckham, Brooklyn Beckham renova os votos de casamento com Nicola Peltz e mostra as fotos românticas

Filho de David Beckham e Victoria Beckham, o jovem Brooklyn Beckham renovou os votos de casamento com a esposa, Nicola Peltz. Nesta segunda-feira, 11, os dois compartilharam fotos inéditas do grande dia.

Nas imagens, eles apareceram vestidos de noivos com looks clássicos e em poses românticas. Na legenda, ela disse: “Único amor”.

De acordo com a revista People, a renovação dos votos aconteceu no dia 2 de agosto com o foco de celebrar o amor e o compromisso deles no casamento.

A renovação aconteceu apenas 3 anos após o casamento oficial. Eles trocaram as alianças pela primeira vez em 9 de abril de 2022 em uma cerimônia na casa da família dela em Palm Beach, na Flórida.

Conheça a história de amor de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz formam um dos casais mais comentados do mundo das celebridades. Juntos desde outubro de 2019, eles viveram um relacionamento rápido e intenso, que culminou em um casamento luxuoso e várias declarações públicas de amor. A seguir, relembramos os momentos mais marcantes dessa história.

O início do romance: O primeiro encontro aconteceu em outubro de 2019, após um jantar que seguiu uma festa de Halloween organizada por Leonardo DiCaprio. Apesar de manterem o relacionamento fora dos holofotes inicialmente, tornaram-se “oficial” no Instagram em 2 de janeiro de 2020, quando Peltz publicou uma foto no espelho com o namorado. Poucos dias depois, Brooklyn celebrou o aniversário de 25 anos da amada com uma homenagem apaixonada.

Primeiras aparições públicas: O casal fez a primeira aparição pública juntos em fevereiro de 2020, durante o desfile da Saint Laurent na Paris Fashion Week. Em março, foi a vez de Peltz retribuir as declarações no aniversário de Brooklyn.

Noivado e aniversário de namoro: Em julho de 2020, apenas seis meses após assumirem o namoro, Brooklyn pediu Nicola em casamento. A notícia foi anunciada no Instagram com fotos românticas e promessas de construir uma família. Poucos meses depois, em outubro, celebraram o primeiro ano de relacionamento com uma foto intimista.

Casamento: Em abril de 2022, oficializaram a união com um casamento luxuoso na mansão da família Peltz, em Palm Beach, com a presença de familiares famosos, amigos e celebridades como Mel C, Serena e Venus Williams, Eva Longoria e Gordon Ramsay.

Vida de casados e homenagens: Após o casamento, Brooklyn passou a fazer várias tatuagens em homenagem à esposa, incluindo os votos matrimoniais e um retrato de Nicola no ombro. Eles também desfilaram juntos na New York Fashion Week, marcaram presença no Met Gala de 2023 e viveram momentos divertidos, como quando se fantasiaram de Romeu e Julieta para o Halloween.

Apoio mútuo e bastidores: Nicola já contou que o marido foi um grande apoio em seu primeiro trabalho como diretora, e Brooklyn, por sua vez, expressa frequentemente o desejo de formar uma família numerosa. Em entrevistas, o casal revela que não passa noites separados, mesmo com agendas cheias, e que busca sempre priorizar o tempo juntos.

Primeira celebração de aniversário de casamento: Em abril de 2023, Brooklyn e Nicola celebraram um ano de casamento com postagens emocionantes e uma reunião em família que contou com Victoria e David Beckham. Mais recentemente, em 2025, Brooklyn homenageou o aniversário de 30 anos de Nicola com palavras carinhosas nas redes sociais.