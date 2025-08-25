Raquel Brito fala pela primeira vez sobre ida à delegacia

Irmã de Davi Brito, a ex-A Fazenda Raquel Brito se pronuncia após ser vista em delegacia de Salvador para prestar depoimento

Irmã do ex-BBB Davi Brito, a ex-A Fazenda Raquel Brito se pronunciou após ser vista entrando em uma delegacia de Salvador, na Bahia, com seus advogados. Por meio das redes sociais, ela explicou que foi prestar uma queixa e que está à disposição para esclarecer tudo sobre sua vida.

No entanto, a jovem não contou detalhes sobre o que falou na delegacia. Ela ainda reclamou da pressão para expor sua vida desde que ficou famosa em 2024. "Acabei de agradecer ao meu advogado pela vida dele e também pela vida da outra doutora. Eu nunca entrei, gente, nunca entrei na minha vida em delegacia nenhuma. Achei que ninguém quer passar por isso e, principalmente, eu. Estou todos os dias aqui para mostrar para vocês quem é a Raquel. Ao contrário de alguns comentários que vocês veem por aí, as coisas por trás das câmeras são totalmente diferentes. Só que aí as pessoas, eu não sei… Elas tentam botar uma coisa que não é e não acontece todos os dias na mídia. Principalmente eu, que tenho a vida exposta desde 2024", disse ela.

E completou: "Estamos no ano 2025 ainda, tá? Ou seja, eu tenho um ano e pouco com a vida toda exposta, de tudo que você faz. Quero deixar muito bem claro que sim, que cheguei de Uber. Eu não sei dirigir ainda, né? Então, tenho que ir de alguma forma. Fui, cheguei e os repórteres, a maioria muito mal-educados, vou falar a verdade. Já vieram para cima de mim com aquelas câmeras enormes. Eu agradeço muito a Deus que os advogados estavam ali para me direcionar. Inclusive, de reportagens baianas daqui. Todas elas são daqui, na verdade. Chegou o momento de eles ficarem em cima de mim, gente, assim, com microfone. É só vocês assistirem".

Por fim, Raquel declarou: "Eu querendo passar, e eles não deixavam de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo! Chegou o momento de botar o microfone… Acho que até minha respiração vocês devem ter ouvido. Em relação a muita, muita, muita coisa que aconteceu hoje. E eu digo uma coisa para vocês: foi o pior dia da minha vida. Eu queria expor muito, muito, muito mais coisa aqui. Não de reportagem, não. Aí, sim, eu queria ver se seria publicado. Mas pelas páginas de fofoca, tá? As páginas de fofoca propagam às vezes o que elas acham que aconteceu. Hoje, tudo o que eu faço, tudo o que eu posto para vocês aqui, porque aqui é meu trabalho, eu nunca fiz nenhuma publicação enganosa. Eu estou e sempre estarei disponível para esclarecer tudo, deixar tudo muito bem claro".

