Quem é o marido de Marco Nanini? Ele é casado com produtor há 38 anos

Discreto em relação à sua vida pessoal, Marco Nanini vive união estável com produtor há 38 anos; conheça o marido do ator

O ator Marco Nanini faz parte da lista de famosos que, fora das telinhas, vivem a vida pessoal de maneira discreta e longe dos holofotes. E por ser tão discreto, poucas pessoas sabem que o artista é casado com o produtor Fernando Libonati há 38 anos.

De acordo com informações do jornal O Globo em 2016, os dois se conheceram em uma mesa de boteco em Botafogo, no Rio de Janeiro. Libonati, que até então cursava odontologia, decidiu seguir carreira no mundo artístico após conviver com o ator. Atualmente, ele é o responsável pela engrenagem dos espetáculos estrelados por Nanini.

Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', cedida em 2023, Marco Nanini falou um pouco sobre sua relação com Fernando Libonati. " É sim [um casamento feliz] porque passou por todas as etapas, né? E agora nós somos grandes amigos, mas nós temos uma união estável escrita ", declarou o artista, na ocasião.

O eterno Lineu Silva de 'A Grande Família' também ressaltou a importância do produtor em sua vida e como a relação dos dois o faz bem: " Ele é muito carinhoso comigo, muito atencioso. Isso para mim é muito importante. Isso me dá um fogo, uma vitalidade, uma necessidade de trabalhar ", disse ele.

Marco Nanini e o marido fazem aparição com amigos

No último final de semana, Marco Nanini e o marido marcaram presença na plateia da peça 'A Coisa', no Rio de Janeiro, ao lado de amigos como Patrícia Pillar, Inez Viana, Malu Mader e Débora Lamma. Os registros do encontro foram compartilhados nas redes sociais das atrizes.

A conversa de Marco Nanini com os pais sobre sua sexualidade

O ator Marco Nanini participou pela primeira vez da Parada do Orgulho LGBT+, realizada no dia 22 de junho, em São Paulo. Este ano, o evento teve como tema 'Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro'.

Em entrevista à 'Revista Quem', Marco abriu o coração ao comentar sobre a ida à Parada e recordou a conversa que teve com os pais, ainda na adolescência, sobre sua sexualidade. Casado há 38 anos com o produtor Fernando Libonati, o veterano falou abertamente a respeito do assunto envolvendo sua vida pessoal somente em 2011.

"Eu contei para eles [pais] quando tive certeza. Fiz uma reunião com meu pai e minha mãe e falei: ‘Olha, a situação é a seguinte’. Eles ficaram chocados, mas no fundo não tive problemas. Decidi que tinha que falar com eles porque não dava para eu ser gay e meus pais não saberem. Sentia que tinha uma responsabilidade, um respeito, não podia enganá-los. Devia ter uns 16 ou 17 anos, bem novo", relembrou o ator.

