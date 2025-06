Marco Nanini recorda conversa com os pais sobre sexualidade: 'Nunca escondi'

Marco Nanini relembrou como contou aos pais, ainda na adolescência, sobre sua sexualidade; ator é casado há 36 anos com produtor

O ator Marco Nanini está prestes a participar, pela primeira vez, da Parada do Orgulho LGBT+, realizada em São Paulo. O evento, que ocorrerá em 22 de junho na capital paulista, tem como tema este ano 'Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro'.

Em entrevista à 'Revista Quem', Marco abriu o coração ao comentar sobre a ida à Parada e recordou a conversa que teve com os pais, ainda na adolescência, sobre sua sexualidade. Casado há 36 anos com o produtor Fernando Libonati, o veterano falou abertamente a respeito do assunto envolvendo sua vida pessoal somente em 2011.

" Eu contei para eles [pais] quando tive certeza. Fiz uma reunião com meu pai e minha mãe e falei: ‘Olha, a situação é a seguinte’. Eles ficaram chocados, mas no fundo não tive problemas. Decidi que tinha que falar com eles porque não dava para eu ser gay e meus pais não saberem. Sentia que tinha uma responsabilidade, um respeito, não podia enganá-los. Devia ter uns 16 ou 17 anos, bem novo", relembrou o ator.

Em seguida, o eterno Lineu de 'A Grande Família' explicou que nunca foi pressionado a esconder sua sexualidade ao longo da carreira. " Eu nunca escondi. Se as pessoas percebiam ou achavam algo, tanto faz ", afirmou. De acordo com Marco Nanini, a decisão de falar abertamente sobre o assunto em 2011 veio logo após alguns jovens serem atacados em São Paulo.

"Naquele ano aconteceu um caso que me chocou profundamente, que foi um grupo de jovens que atacaram gays na Avenida Paulista, em São Paulo, com umas lâmpadas fluorescentes. E por nenhum motivo nenhum! Isso é o mais triste. Por ignorância, por preconceito ou até por insegurança. Fiquei tão chocado com aquilo que falei: ‘Vou ter que me posicionar, tenho que dizer que eu não gostei disso e por que que eu não gostei disso' ", explicou, por fim,

Marco Nanini viveu romance com Wolf Maya no passado

O ator Marco Nanini fez revelações sobre a sua vida pessoal em sua biografia, chamada O Avesso do Bordado, da Companhia das Letras. A publicação, lançada no dia 1º de fevereiro de 2023, traz a história de como começou o romance dele com o diretor Wolf Maya no passado.

Os dois viveram um rápido affair quando moraram juntos no Rio de Janeiro. No livro, Nanini conta que foi morar com Wolf Maya por causa de um convite do próprio diretor. Na época, Maya morava com Zezé Motta em um apartamento alugado na Rua Resedá, na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Com a convivência diária, a amizade entre eles se tornou uma paixão. E eles viveram um romance por pouco tempo. Porém, a amizade falou mais alto e eles decidiram ficar apenas amigos. No livro, Wolf Maya contou que considera Marco Nanini como sua família.

